Переломный момент: Овечкин забросил 839-ю шайбу в НХЛ и побил один из рекордов Гретцки

Александр Овечкин прервал безголевую серию в регулярном чемпионате НХЛ. Форвард поразил ворота «Филадельфии» и помог «Вашингтону» отыграться со счёта 0:2 и одержать волевую победу. Его отставание от Уэйна Гретцки в списке лучших снайперов в истории лиги сократилось до 55 шайб. Между тем был побит один из рекордов канадца — россиянин отличился 145 раз в марте в разные годы карьеры и сделал это на 15 игр быстрее живой легенды хоккея.

«Вашингтон» Александра Овечкина одержал важнейшую победу в регулярном чемпионате НХЛ над прямым конкурентом за попадание в плей-офф — «Филадельфией». В оставшееся до конца турнира время у столичной команды практически нет права на ошибку, чтобы не завершить сезон досрочно, как в прошлом году.

Однако матч с «Флайерз» начался для хозяев площадки неутешительно. Уже на исходе второй минуты Бобби Бринк огорчил Чарли Линдгрена, а под занавес первого периода Оуэн Типпетт реализовал большинство с передачи Егора Замулы. Для российского защитника этот ассист стал 12-м в сезоне. Игроки «Кэпиталз» же нанесли всего пять бросков в створ и в целом выглядели неважно. По словам Спенсера Карбери, его подопечным не хватало темпа и скорости, они с трудом возвращали шайбу после потери. Как нельзя кстати пришёлся перерыв, после которого на лёд вышла совсем другая команда.

«В первом периоде мы вообще не играли, не показывали свою игру. Они создали больше моментов, перебросали нас и выиграли всю борьбу. Думаю, (во втором периоде. — RT) мы начали действовать правильно, упростили игру, сразу задали ритм и получили результат», — отметил после встречи капитан «Вашингтона».

Именно Овечкин стал тем игроком, который заложил основу для перелома в матче. После вбрасывания в левом круге он получил шайбу от Тома Уилсона и фирменным броском прошил голкипера «Филадельфии» Самуэля Эрссона.

Таким образом россиянин прервал голевую засуху, которая длилась четыре матча, забросил 839-ю шайбу в карьере и сократил отставание от Уэйна Гретцки в гонке лучших снайперов всех времён до 55 точных бросков. При этом он побил ещё один из многочисленных рекордов канадской легенды, пусть и не такой значимый. После этого матча в активе Александра стало 145 шайб, заброшенных в разные годы в марте, и он добрался до этой отметки гораздо быстрее канадца. Россиянину потребовалось для этого 245 игр, Гретцки — 260.

К слову, Эрссон стал 173-м вратарём НХЛ, которому забивал Овечкин за 19 сезонов. Больше разных голкиперов в карьере огорчали лишь Патрик Марло (177) и Яромир Ягр (178). Кроме того, Александр в 48-й раз поразил ворота «Филадельфии», и это один из трёх его любимых «клиентов» в лиге. Больше он забрасывал только «Тампе» (50) и «Виннипегу» (53).

Но главное, что сделал Овечкин этим голом, — разбудил свою команду, которая будто осознала, что ничего в этой игре ещё не потеряно.

«Это был очень важный гол. Очевидно, что это подтолкнуло нас, дало нам большой стимул. Классный игрок забил классный гол, потому-то он и является нашим лидером. Думаю, после этого мы определённо последовали его примеру», — поделился по окончании встречи Линдгрен.

Спустя пять минут «Вашингтон» сравнял счёт благодаря расторопности Сонни Милано на пятачке, а незадолго до второго перерыва Джон Карлсон вывел хозяев вперёд.

Третий период также прошёл под диктовку «Вашингтона», а «Филадельфия» окончательно сникла. По словам главного тренера гостей Джона Тортореллы, его команда ничего не смогла придумать в атаке ни во втором, ни в третьем игровых отрезках. Наставник даже пригрозил усадить некоторых нападающих на лавку по итогам этого матча.

Самым ярким эпизодом с участием форварда гостей Гарнета Хэтэуэя в заключительной двадцатиминутке стала его потасовка с Уилсоном, в которой также принял участие Овечкин, пытавшийся оттащить разбушевавшегося американца от своего партнёра по команде. А «Вашингтон» забросил в третьем периоде ещё дважды.

Если «Кэпиталз» сумел одержать волевую победу, уступая 0:2, то «Оттаве» Владимира Тарасенко в похожей ситуации не удалось выстоять против «Аризоны». В первом периоде «сенаторы» пропустили трижды, но в концовке игрового отрезка один гол удалось отквитать благодаря усилиям россиянина. Он получил пас от Джейкоба Чикрана и прицельно выстрелил, припав на одно колено.

Во второй двадцатиминутке Тарасенко записал себе в актив ещё и результативную передачу, выступив ассистентом для Шейна Пинто. Однако, сравняв счёт, игроки «Сенаторз» не сумели дожать противника, пропустив вместо этого ещё дважды.

После игры российский нападающий посетовал на провальный старт встречи. Он отметил, что команде нужно найти способ лучше проводить начало матчей, так как далеко не всегда удаётся совершать камбэк.

Между тем не утихают разговоры о том, что Тарасенко не задержится в «Оттаве» этой весной. По сообщениям СМИ, россиянин может вернуться в «Рейнджерс», где провёл несколько месяцев в прошлом году после обмена из «Сент-Луиса». Предполагается, что трансфер может состояться незадолго до дедлайна. На данный момент в активе форварда 40 (16 + 24) очков в 56 матчах за «Сенаторз».