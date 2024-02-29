Вслед за Кучеровым: Панарин отметился трижды в матче с «Коламбусом» и вторым из россиян преодолел рубеж 80 очков

Артемий Панарин оформил дубль и отметился результативной передачей в матче с «Коламбусом» и помог «Рейнджерс» взять реванш за недавнее гостевое поражение. Он стал вторым россиянином вслед за Никитой Кучеровым, набравшим 80 очков в нынешнем сезоне НХЛ, а также обновил свой снайперский рекорд. Кроме того, форвард вышел на 13-е место по голам в истории лиги среди российских спортсменов, обойдя Алексея Жамнова. Голкипер нью-йоркцев Игорь Шестёркин совершил 30 сейвов, а Павел Бучневич забросил 80-ю шайбу в карьере за «Сент-Луис».

Артемий Панарин продолжает соперничество с Никитой Кучеровым за звание лучшего российского форварда в нынешнем сезоне Национальной хоккейной лиги. Нападающий «Нью-Йорк Рейнджерс» в домашнем матче с «Коламбусом» был признан первой звездой противостояния. Он в девятый раз за регулярку набрал три и более очка.

Хоккеист отметился дублем и результативной передачей, таким образом обновив свой снайперский рекорд. Ранее самым успешным по голам для Артемия был сезон-2019/20, когда он забросил 32 шайбы в 69 встречах. В текущем чемпионате на счету Панарина их уже 35.

Всего за карьеру форвард «Рейнджерс» отметился 251 раз и вышел на чистое 13-е место по этому показателю среди россиян, обойдя Алексея Жамнова (249).

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Кроме того, нападающий стал вторым российским спортсменом, набравшим более 80 очков в этом сезоне. У него их теперь 82 (35 + 47). Первым рубеж преодолел Кучеров. Он продолжает возглавлять список лучших бомбардиров НХЛ (103), а Панарин занимает в нём пятую строчку.

Интересно, что форвард оказался только третьим игроком в истории «Рейнджерс», преодолевшим рубеж 80 очков как минимум в четырёх сезонах за команду. Россиянин попал в компанию к Марку Мессье и Роду Гилберту. Впрочем, до личных рекордов по этому показателю Артемию ещё далеко. Лучшим для форварда пока считается сезон-2021/22. Тогда он набрал за регулярку 96 очков.

При этом матч с «Коламбусом» для «Рейнджерс» был крайне принципиальным. Хотя «Блю Джекетс» и занимает последнюю строчку в турнирной таблице Восточной конференции, это очень неудобный соперник для подопечных Питера Лавиолетта. В этом сезоне оппоненты набрали в очных противостояниях пять очков из шести возможных. А последняя победа была одержана всего три дня назад, 26 февраля, со счётом 4:2. И нью-йоркцам, как отметил Панарин после игры, очень хотелось взять реванш перед своими болельщиками.

«В раздевалке мы определённо говорили о том, чтобы собраться после прошлой игры и вернуть должок «Коламбусу», — сказал Артемий.

Хозяева сразу пошли вперёд и в первом периоде нанесли в два раза больше бросков по воротам соперника. «Коламбус» тоже не отсиживался в обороне, но в первые 20 минут отличиться ни одна из команд не смогла.

В начале второго периода гости были близки к голу, но помешала перекладина. В итоге первыми отметились нью-йоркцы: хотя Винсент Трочек и проиграл вбрасывание, шайба после серии рикошетов всё же дошла до Панарина, который отправил её точно в ворота. А через несколько минут Адам Фокс в большинстве увеличил преимущество «Рейнджерс».

На старте третьего периода «Коламбус» завладел инициативой, и это сразу вылилось в гол. Правда, не обошлось без ошибки Игоря Шестёркина. Голкипер нью-йоркцев неудачно запустил шайбу по борту и не успел занять позицию, чем воспользовался Коул Силлинджер.

«[Я] очень хорош в воротах и очень плох позади них. Мне нужно поработать над игрой с клюшкой», — шутил после матча Шестёркин.

Однако пропущенный гол никак не повлиял на игру россиянина. Больше он ошибок не допускал, а всего за встречу совершил 30 сейвов. В итоге «Коламбус», хотя и имел множество моментов, так и не смог сравнять счёт.

А когда в концовке гости сняли вратаря, сразу же получили ещё два гола в свои ворота: сначала Панарин не стал жадничать и отдал передачу Крису Крайдеру, а затем отличился сам, послав шайбу в сетку со своей синей линии. Таким образом, «Рейнджерс» взял реванш за недавнее поражение и вышел на первое место в Восточной конференции, став первым клубом в текущей регулярке, одержавшим 40 побед.

«План на февраль заключался в том, чтобы провести этот месяц лучше [чем предыдущий] и позволить нашим действиям говорить о том, чего мы хотим добиться в этом месяце. Думаю, ребята хорошо постарались. Взять хотя бы последнюю игру [три] дня назад, в которой мы не сумели одержать верх: мы вернулись и закончили всё так, как хотели. Мы двигаемся дальше. [Теперь] мы возьмёмся за март и будем идти вперёд», — сказал главный тренер «Рейнджерс» Питер Лавиолетт.

Ещё в одном матче игрового дня «Эдмонтон» в овертайме нанёс поражение «Сент-Луису» со счётом 3:2. Одну из шайб «Блюз» забросил Павел Бучневич. Причём этот гол стал для него 80-м за карьеру в команде.