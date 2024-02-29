Две шайбы и передача Панарина принесли «Рейнджерс» победу над «Коламбусом» в НХЛ

«Нью-Йорк Рейнджерс» на своём льду обыграл «Коламбус Блю Джекетс» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Встреча завершилась со счётом 4:1.

В составе победителей дублем отметился российский форвард Артемий Панарин (28-я и 60-я минуты), также он записал на свой счёт результативную передачу, по одной шайбе забросили Адам Фокс (35-я) и Крис Крайдер (60-я).

За «Коламбус» гол забил Коул Силлинджер (44-я).

Голкипер «Рейнджерс» Игорь Шестёркин отразил 30 бросков по своим воротам.

Ранее сообщалось, что главный тренер «Колорадо» Джаред Беднар высказался об игре российского вратаря команды Александра Георгиева в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Далласом».