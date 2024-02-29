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«Даллас» обменял российского хоккеиста Грушникова в «Калгари»

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Российский хоккеист Артём Грушников в рамках трёхстороннего обмена перешёл из системы «Даллас Старз» в «Калгари Флэймз».
«Даллас» обменял российского хоккеиста Грушникова в «Калгари»
  • Legion-Media

«Флэймз» также получил выбор во втором раунде драфта Национальной хоккейной лиги — 2024 и условный драфт-пик третьего раунда драфта НХЛ — 2026, если «Старз» выйдет в финал Кубка Стэнли, сообщается на сайте лиги.

20-летний Грушников был выбран «Далласом» под 48-м номером на драфте 2021 года. В сезоне-2023/24 защитник провёл 44 матча в Американской хоккейной лиге (АХЛ) за «Техас Старз» и набрал пять очков.

Ранее «Нью-Йорк Рейнджерс» на своём льду обыграл «Коламбус Блю Джекетс» в матче регулярного чемпионата НХЛ. 

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