«Даллас» обменял российского хоккеиста Грушникова в «Калгари»

Российский хоккеист Артём Грушников в рамках трёхстороннего обмена перешёл из системы «Даллас Старз» в «Калгари Флэймз».

«Флэймз» также получил выбор во втором раунде драфта Национальной хоккейной лиги — 2024 и условный драфт-пик третьего раунда драфта НХЛ — 2026, если «Старз» выйдет в финал Кубка Стэнли, сообщается на сайте лиги.

20-летний Грушников был выбран «Далласом» под 48-м номером на драфте 2021 года. В сезоне-2023/24 защитник провёл 44 матча в Американской хоккейной лиге (АХЛ) за «Техас Старз» и набрал пять очков.

Ранее «Нью-Йорк Рейнджерс» на своём льду обыграл «Коламбус Блю Джекетс» в матче регулярного чемпионата НХЛ.