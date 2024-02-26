Затмили рекорд Панарина: голы Воронкова, Марченко и Проворова помогли «Коламбусу» обыграть «Рейнджерс»

Артемий Панарин обновил личный снайперский рекорд в НХЛ. В очередном матче регулярного чемпионата нападающий «Рейнджерс» забросил 33-ю шайбу. Его предыдущее достижение держалось с 2020 года. Однако команда россиянина уступила в этой встрече «Коламбусу», за который по разу отличились его соотечественники Дмитрий Воронков, Кирилл Марченко и Иван Проворов.

Встречу «Коламбуса» с «Рейнджерс» в регулярном чемпионате НХЛ вряд ли можно было назвать принципиальной, так как команды расположились на разных полюсах турнирной таблицы Восточной конференции. Дружина из Нью-Йорка уверенно лидировала и не знала поражений на протяжении десяти матчей, тогда как хоккеисты из Огайо закрепились в подвале и потеряли надежду на попадание в плей-офф.

Тем не менее противостояние вышло весьма эмоциональным и ярким, и немалый вклад в это внесла драка на первых же минутах игры. Вновь отличился нападающий «Рейнджерс» Мэтт Ремпе, устроивший уже четвёртый кулачный поединок в пяти матчах, в которых он выходил на лёд в лиге.

Ранее под горячую руку 21-летнего дебютанта попали Мэтт Мартин, Йонас Зигенталер и Николя Делорье, а на этот раз оппонентом стал Мэтью Оливье. Вероятно, о потасовке хоккеисты договорились ещё на раскатке, так как камера запечатлела их переговаривавшимися о чём-то, да и формальных поводов для драки предшествовавший игровой момент не нёс.

Однако игроки отбросили клюшки и перчатки и сошлись врукопашную. Победителем в схватке вышел нападающий «Коламбуса», а Ремпе отправился в раздевалку приводить себя в порядок. Несмотря на то что оба получили за боксёрское шоу по пять минут штрафа, успех партнёра по команде воодушевил больше «Блю Джекетс».

«Оли — красавчик, зарядил эмоциями команду на всю игру, мы на этих эмоциях провели матч и выиграли», — отметил после встречи один из её главных героев, Дмитрий Воронков.

Именно он стал автором первого гола в матче. Через 22 секунды после драки хозяева заработали большинство и под его окончание разыграли шикарную комбинацию, которая закончилась взятием ворот. Правда, за секунду до этого на лёд вернулся пятый полевой игрок соперника, так что гол формально состоялся в равных составах. В этом моменте стоит отметить филигранную передачу Кирилла Марченко на Воронкова, которому оставалось лишь переправить шайбу в пустой угол ворот сменщика Игоря Шестёркина Джонатана Куика.

Для 23-летнего форварда этот гол стал 16-м в карьере в НХЛ, и он вышел на четвёртое место в истории франшизы по количеству заброшенных шайб в дебютном сезоне. Больше забивали только Рик Нэш (17), Пьер-Люк Дюбуа (20) и всё тот же Марченко (21). Кроме того, россиянин всего на один точный бросок отстаёт от Коннора Бедарда и Марко Росси в списке самых результативных новичков НХЛ этого сезона. Что касается Марченко, то ассист на Воронкова стал четвёртым в семи последних матчах, а всего их в его активе 14.

«Недели две назад он сказал, что будет играть в пас, действовать умно. Вот и заиграл. Он умеет, он видит всё», — поделился мнением о партнёре Воронков.

Пропущенная шайба подхлестнула игроков «Рейнджерс», которые бросились отыгрываться. Особенно заметен был Артемий Панарин, который проводит феноменальный отрезок после перерыва, связанного с проведением матча звёзд. За девять игр он набрал 12 (2 + 10) очков, а в отчётном матче пополнил статистику ещё одним точным попаданием, благодаря которому обновил личный снайперский рекорд. В его активе стало 33 шайбы, и больше в НХЛ он ещё никогда не забивал. А всего за карьеру в лиге Артемий отличился 249 раз и сравнялся по этому показателю с бывшим форвардом «Чикаго» Алексеем Жамновым.

Также по теме Примеры для подражания: Кучеров и Капризов набрали по три очка, Овечкин провёл 1400-й матч в НХЛ Никита Кучеров и Кирилл Капризов стали одними из главных героев игрового дня в НХЛ. Форвард «Тампа-Бэй» отметился голом и двумя...

Рекордный гол Артемия получился ещё и на удивление эффектным. Он получил пас от Адама Фокса у правого борта, сместился к воротам и резко бросил почти с нулевого угла. Шайба просвистела прямо между плечом Мерзликина и перекладиной.

Больше в первом периоде зрители голов не увидели, зато второй начался с молниеносной атаки «Коламбуса», которая на 18-й секунде завершилась взятием ворот. На этот раз отличилась вся русская тройка: Марченко забросил с передачи Воронкова и Егора Чинахова. Последний также был очень активен в организации атак, но, несмотря на все усилия, на этот раз ушёл с площадки без результативных действий.

Зато под занавес игрового отрезка заставил трибуны взорваться Иван Проворов, нечасто радующий болельщиков голами. Защитник подключился к быстрой контратаке и буквально прострелил Куика, записав на свой счёт пятую шайбу в сезоне. Перед этим команды успели обменяться голами Адама Эдстрёма и Джека Рословича. На перерыв соперники ушли при счёте 4:2 в пользу хозяев, и цифры на табло не изменились за последние 20 минут встречи. Таким образом, «Рейнджерс» прервал свою триумфальную серию из десяти побед и не сумел установить новый рекорд франшизы.

А русская тройка «Коламбуса» тем временем подбирается к знаковой отметке. Сейчас на счету Марченко, Чинахова и Воронкова 48 голов из 170 «Блю Джекетс» в сезоне, что составляет 28,24%.

«Мы много общаемся, поэтому у нас всё хорошо получается. Будем работать, станем ещё лучше», — резюмировал Воронков, признанный третьей звездой прошедшего матча.