Вне конкуренции: Кучеров оформил хет-трик из передач, забил в пустые ворота и первым в сезоне набрал 100 очков

Никита Кучеров помог «Тампе-Бэй» на выезде взять верх над «Нью-Джерси» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Он оказался причастен ко всем голам команды — сначала трижды ассистировал партнёрам, а в концовке поразил пустые ворота. При этом форвард довёл свой лицевой счёт до 102 очков и первым в нынешнем сезоне разменял трёхзначный рубеж, добравшись до него в четвёртый раз за карьеру. Россиянин также не только побил достижение «Лайтнинг», достигнув данной отметки всего за 59 встреч, но и стал лишь вторым игроком за последние 25 лет, кто сделал это так быстро.

Никита Кучеров в последнее время набрал невероятный ход. Складывается впечатление, после Матча звёзд, где россиянина неожиданно освистали болельщики, он серьёзно разозлился и теперь наполнен желанием побить все возможные рекорды. Не укладывается в голове, но в десяти матчах он набрал уже 17 очков (6 голов + 11 передач).

А минувший уикенд вовсе получился для нападающего невероятным, ведь он всего за сутки отличился дважды и пять раз ассистировал партнёрам, приняв участие во всех шайбах «Тампы-Бэй» кроме одной. Что особенно важно, команда одержала важнейшие победы в борьбе за попадание в плей-офф. Сначала одолела «Нью-Йорк Айлендерс», а затем переехала в соседний Ньюарк и там сломила сопротивление «Дэвилз».

При этом в стартовом периоде счёт так и не был открыт. Преимуществом владели гости, но пробить Акиру Шмида не удалось. Мощным щелчком со средней дистанции не сумел перехитрить его и Кучеров. Юнас Юханссон, сменивший на последнем рубеже соперников Андрея Василевского, тоже не пропустил.

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Зато сразу после перерыва «Лайтнинг», наконец, прорвало. А повёл коллектив за собой именно россиянин. Сначала он помог отметиться Виктору Хедману, сместившись в центр и успев с неудобной руки переадресовать снаряд шведу. Всего спустя пару минут подопечные Джона Купера удвоили преимущество в быстром контрвыпаде. Шайба после прострела всё того же Хедмана рикошетом от клюшки Кучерова прилетела к Брейдену Пойнту. Тот обыграл Шмида и с отрицательного угла отправил её в сетку от конька вратаря.

Кучеров же, оформив ассистентский дубль, первым в текущем розыгрыше НХЛ достиг отметки в 100 очков и попутно оказался автором сразу нескольких статистических свершений. Во-первых, он повторил рекорд Александра Овечкина по количеству таких сезонов среди соотечественников при том, что коллега в последний раз преодолевал данную планку 14 лет назад.

Во-вторых, больше подобных розыгрышей среди действующих хоккеистов только у двоих — Сидни Кросби и Коннора Макдэвида (по — шесть). В-третьих, выбив «сотню» всего за 59 матчей, он установил новый рекорд «Тампы-Бэй», переписав предыдущий пятилетней давности, который принадлежал ему же (62). Более того, лишь восемь человек делали это быстрее него.

А самое главное, форвард опережает собственный график сезона-2018/19 и вполне способен переписать другое личное достижение, ещё более значимое для россиян — по числу очков в регулярке НХЛ (128).

Возвращаясь непосредственно к противостоянию в Ньюарке, хозяевам удалось быстро сократить отставание. Стивена Стэмкоса удалили за подножку, а Тайлер Тоффоли реализовал большинство броском с пятака. Получив заряд уверенности, «Дэвилз» устроили штурм владений Юханссона, но больше пробить его не смогли.

А «Тампа-Бэй» в заключительном отрезке спокойно дожала оппонента. И опять не обошлось без результативных действий лидера. На 50-й минуте точку в матче фактически поставил Брэндон Хагель. А броску канадца с близкой дистанции предшествовала красивая комбинация. Кучеров, получив от него пас, развернулся вокруг собственной оси и нашёл в центре Пойнта. Тот, в свою очередь, сместился вправо и сделал прострел на пятак, откуда партнёр, воспользовавшись удачным отскоком от защитника, затолкал шайбу в ворота.

А Никита, сделавший хет-трик из передач, в итоге не ушёл со льда без гола. Тем более, он очень старался отличиться и нанёс больше всех бросков в створ в составе «Лайтнинг» (5). Однако Шмид словно наотрез отказывался пропускать именно от него. Пару раз форвард выбирался на оперативный простор, но швейцарец грамотно перекрывал угол обстрела.

И лишь когда Линди Рафф пошёл ва-банк в концовке и снял вратаря, уроженцу Майкопа удалось забить. Хагель вместе с одноклубником отвоевали шайбу у борта, а отечественный нападающий отправил её в пустые за 95 секунд до финальной сирены.

Благодаря своей результативности, хоккеист не просто лидирует в гонке бомбардиров нынешней регулярки НХЛ (102), но и оторвался от ближайшего преследователя Натана Маккиннона (96). Таже он с 38 голами занимает третью строчку в списке лучших снайперов, а по числу пасов (64) уступает только Макдэвиду (68). Ну а в гонке бомбардиров за всю историю лиги Никита поднялся на 161-е место, преодолев планку в 830 очков (831).

Отметился форвард и парой более необычных свершений. Например, в нынешнем сезоне он набрал четыре и более очков в пятой встрече. Но удивляет даже не это, а что все они прошли в гостях. Причём для россиянина это вторая подобная регулярка в карьере. Ещё только четыре человека добились этого более одного раза: Уэйн Гретцки (7), Марио Лемье (4), Стив Айзерман и Петер Штястны (по 2).

Наконец, нападающий переписал достижение Мартена Сан-Луи по количеству матчей с двумя и более очками в «Тампе-Бэй», на его счету теперь 122.