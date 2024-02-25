Примеры для подражания: Кучеров и Капризов набрали по три очка, Овечкин провёл 1400-й матч в НХЛ

Никита Кучеров и Кирилл Капризов стали одними из главных героев игрового дня в НХЛ. Форвард «Тампа-Бэй» отметился голом и двумя результативными передачами в противостоянии с «Айлендерс» и не позволил Натану Маккиннону приблизиться к себе в гонке бомбардиров. А нападающий «Миннесоты» не только оформил дубль, но и ассистировал Мэтту Болди во встрече с «Сиэтлом». В свою очередь, Александр Овечкин первым из россиян достиг отметки в 1400 матчей в лиге, а 39 сейвов Игоря Шестёркина позволили «Рейнджерс» обыграть «Филадельфию» и повторить клубный рекорд по продолжительности победной серии.

Доминирование Кучерова

Для «Тампа-Бэй» последняя неделя выдалась крайне тяжёлой. Подопечные Джона Купера потерпели три подряд поражения в регулярном чемпионате НХЛ и, пусть остались в восьмёрке сильнейших на Востоке, позволили соперникам приблизиться к себе в турнирной таблице. И вряд ли кого-то могло удивить, что в этот же момент не самый удачный отрезок выдал Никита Кучеров, благодаря гению которого «Лайтнинг» и остаётся на плаву в нынешнем сезоне. Во встречах с «Флоридой» и «Вашингтоном» он лишь по разу ассистировал партнёрам и не сумел спасти их от фиаско, а в противостоянии с «Оттавой» и вовсе прервалась его результативная серия из десяти матчей.

Поэтому во время визита к «Айлендерс» Кучеров решил не ограничиваться одной передачей и в 82-й раз в карьере набрал три очка за игру, аккуратно распределив их по периодам. В первом он сокрушительным щелчком от синей линии завершил позиционную атаку, а во втором вывел на ударную позицию Брейдена Пойнта. Канадец рванул вперёд по левому краю, но потерял шайбу в борьбе, однако россиянин спешно вернул её и помог сделать счёт крупным — 3:0.

«Айлендерс» воспрянул духом и впоследствии даже сократил отставание до минимального, но до овертайма дело не дошло. И вновь благодаря Кучерову, при содействии Виктора Хедмана организовавшему четвёртый гол. Нет, россиянин не стал участвовать в толкотне у борта, но первым оказался на подборе и, не глядя, отдал на шведа. А тот уже бросил в прорыв Люка Гленденинга, которому оставалось лишь поразить пустой створ — 4:2.

Таким образом, Кучеров не только был признан первой звездой встречи, но также в четвёртый раз преодолел планку 60 голевых пасов за регулярку. Среди действующих хоккеистов это удавалось лишь троим — Коннору Макдэвиду (восемь), Сидни Кросби (семь) и Никласу Бекстрёму (пять). А также достиг отметки 98 (37 + 61) очков и не позволил Натану Маккиннону приблизиться к себе в гонке бомбардиров. Лидер «Колорадо» оформил ассистентский хет-трик в противостоянии с «Торонто», но принести победу коллективу не смог (3:4). В заочной дуэли российских вратарей верх взял Илья Самсонов.

Но если голкипер «Мейпл Лифс» и соперничавший с ним Александр Георгиев выступили неидеально и отразили менее 90% бросков, то Андрей Василевский порадовал поклонников великолепным выступлением. В трёх предыдущих матчах обладатель «Везина Трофи» смотрелся неважно и не мог поддержать сражавшегося чуть ли не в одиночку Кучерова, однако в этот раз был великолепен и не сумел справиться лишь с двумя из 34 выстрелов в створ (94,1%).

Шедевры Капризова

Помимо Кучерова, заявку на звание главной российской звезды дня в НХЛ сделал и лидер «Миннесоты», отличившийся в восьмой встрече подряд. За этот отрезок Кирилл Капризов набрал аж 18 (7 + 11) очков, а на этот раз под его горячую руку попал «Сиэтл». Хозяева неплохо стартовали и вышли вперёд уже на 36-й секунде, но затем пропустили пять шайб подряд. И три из них были заброшены во многом благодаря российскому форварду.

Капризов не пошёл по стопам Кучерова и не стал растягивать удовольствие, выдав короткий, но очень яркий девятиминутный отрезок. В ходе него он дважды забил сам, а в промежутке между этим вывел на ударную позицию Мэтта Болди, эффектно разобравшегося не только с защитником, но и с вратарём. Кстати, в третьем периоде «Кракен» всё же сократил отставание в счёте, благодаря чему победным стал гол не россиянина, а американца (5:2).

Капризов же пополнил снайперский счёт в не менее изящном стиле, а в первом случае — даже в несколько издевательском. Он и Матс Цуккарелло устроили перепасовку за воротами и буквально задёргали Джоуи Даккорда, после чего Кирилл едва уловимым движением пропихнул шайбу в сетку между щитком и штангой. А потом он и вовсе сотворил настоящий шедевр. Получив пас в своей зоне, россиянин на высочайшей скорости рванул через всю площадку и поразил ближнюю девятку.

В итоге Капризов затмил оформившего ассистентский покер Цуккарелло и был признан первой звездой матча, а также в третий раз за карьеру достиг отметки 60 (24 + 36) очков за сезон. Теперь он делит 17-е место в списке лучших бомбардиров с Себастьяном Ахо и Кейлом Макаром.

Рекорды Овечкина и «Рейнджерс»

В отличие от Кучерова и Капризова, помочь команде взять верх не сумел Александр Овечкин. Капитан «Вашингтона» остался без очков в противостоянии с «Флоридой» (2:3) и не продлил результативную серию из десяти встреч. И это вдвойне обидно, ведь в этот день он в 1400-й раз вышел на лёд в регулярке НХЛ, чего не удавалось ни одному из россиян. На данный момент он располагается на 41-й строчке по числу проведённых матчей в лиге, но ещё до конца первенства может обогнать ряд легенд и подняться на 33-ю. Сейчас её удерживает Пэт Вербик (1424).

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В свою очередь, знаменательным этот игровой день стал и для «Рейнджерс». Подопечные Питера Лавиолетта пусть и не без труда, но сломили сопротивление «Филадельфии» на выезде (2:1) и одержали рекордную, десятую победу подряд в чемпионате. Ранее это удавалось ньюйоркцам лишь дважды — в 1939 и 1973 годах. Главными творцами исторического триумфа стали Алекси Лафреньер, Мэтт Ремпе и Игорь Шестёркин. Первые двое забили по разу, а российский голкипер совершил 39 сейвов и чуть было не оформил второй сухарь в турнире. Правда, эксперты это не оценили и признали его лишь третьей звездой.

Что касается Артемия Панарина, то он последовал примеру Овечкина и немного отошёл в тень, ограничившись лишь двумя попаданиями в створ. И хотя пятого места в гонке бомбардиров не упустил (32 + 46), позволил преследователем сократить отставание. Теперь от Остона Мэттьюса и Джей Ти Миллера его отделяет лишь два очка.

Зато навыки диспетчера проявили двое других россиян. Но если передача Андрея Свечникова не спасла «Каролину» от поражения «Далласу» (1:2), то пас Никиты Задорова помог «Ванкуверу» совершить камбэк во встрече с «Бостоном». В концовке третьего периода подопечные Рика Токетта восстановили паритет, а в овертайме дожали конкурентов в борьбе за Президентский кубок.