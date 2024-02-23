Хет-трик Бучневича, три передачи Панарина, сухарь Кочеткова и 39 сейвов Шестёркина: россияне стали звёздами дня в НХЛ

Павел Бучневич оформил второй хет-трик в сезоне и помог «Сент-Луису» разгромить «Айлендерс», а три передачи Артемия Панарина и 39 сейвов Игоря Шестёркина позволили «Рейнджерс» сокрушить «Нью-Джерси». «Каролина» взяла верх над «Флоридой» благодаря 44 спасениям Петра Кочеткова и результативному пасу Андрея Свечникова, а Александр Овечкин не только поучаствовал в победе над «Тампой», но и повторил достижение Мартена Сан-Луи.

Триплеты Бучневича и Панарина

Одними из главных героев очередного игрового дня в НХЛ стали два бывших партнёра по «Рейнджерс». Четыре года назад Павел Бучневич и Артемий Панарин пересеклись в Нью-Йорке и провели вместе два неплохих сезона, после чего их пути разошлись. По словам Павла, руководство клуба попросту не проявило интереса к продлению соглашения с ним, вследствие чего он отправился в «Сент-Луис». И там вышел на качественно новый уровень, начав на регулярной основе набирать более 60 очков за регулярку. А временами и выдавать впечатляющие сольные выступления, как это произошло в отчётном противостоянии с «Айлендерс» — другим коллективом из Города большого яблока.

Быть может, Бучневич по-прежнему имеет зуб на Нью-Йорк, ведь в нынешнем чемпионате по-особенному настраивается на встречи с соперниками из этого города. В январе он отметился голом и двумя передачами и помог разгромить «Рейнджерс» (5:2), а теперь набрал столько же очков в матче с «Айлендерс». Правда, на этот раз не стал «подносить снаряды» и сосредоточился исключительно на завершении атак, оформив второй хет-трик в соревновательном году. Первый был зафиксирован в ноябре — тогда от его рук пострадал «Колорадо».

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На этот раз Бучневичу хватило менее 25 минут игрового времени, чтобы трижды зажечь красный свет за воротами Семёна Варламова. В две первые шайбы свой вклад внесли Роберт Томас и Джордан Кайру. Сначала они организовали молниеносную атаку и нашли пасом открывшегося на дальней штанге россиянина, а потом вывели того на ударную позицию. Павел не пожалел соотечественника и прошил его мощнейшим броском сходу, забив дважды за 25 секунд.

Третий гол Бучневича подвёл черту в получившемся односторонним противостоянии. К этому моменту «Сент-Луис» вёл 3:0, а «Айлендерс» отчаянно пытались возродить интригу, выпустив лишнего полевого игрока более чем за десять минут до финального свистка. Но поплатились за это. Россиянин получил пас от того же Томаса в средней зоне и поразил пустой створ, эффектно перекинув стоявшего на пути защитника — 4:0. Немного обидно, что даже натуральный хет-трик не позволил Павлу стать главной звездой матча. Это звание отошло Джордану Биннингтону, который совершил 38 сейвов и оставил свои ворота в неприкосновенности.

Кстати, статуса лучшего игрока встречи не удостоился и бывший одноклубник Бучневича, хотя он тоже разразился триплетом, пусть и ассистентстким. Причём на этом параллели не заканчиваются. Панарин также вышел на авансцену в середине второго периода и отметился тремя результативными действиями менее чем за 25 минут, а его «Рейнджерс» разгромили «Нью-Джерси» с разницей в четыре шайбы (5:1). Звание первой звезды также досталось голкиперу. И пусть Игорь Шестёркин не смог оформить второй сухарь в сезоне, он выглядел впечатляюще и записал на свой счёт аж 39 сейвов.

Более того, именно вратарь помог Панарину набрать первое очко во встрече с «Девилз». Благодаря его передаче через половину площадки был организован быстрый переход из обороны в атаку, завершившийся точным попаданием Криса Крайдера. А после этого дважды сработала связка Артемия с Винсентом Трочеком. Сначала они вывели Алекси Лафреньера на рандеву с Нико Доусом, а затем всё сделали сами. Россиянин прорвался по левому краю и нашёл американца на дальней штанге — тому оставалось лишь не промахнуться.

Панарин второй раз в сезоне отдал три паса за матч и вышел на чистое пятое место в гонке бомбардиров с 78 (32 + 46) очками, оторвавшись от Остона Мэттьюса и Джей Ти Миллера (оба — по 76). Но в рейтинге звёзд встречи россиянин пропустил вперёд не только великолепного Шестёркина, но и Лафреньера. Правда, вряд ли расстроился. Ведь подопечные Питера Лавиолетта одержали девятую победу подряд и находятся в шаге от повторения клубного рекорда. Десять раз подряд они брали верх лишь дважды: в сезонах-1939/40 и 1972/73.

Бенефис Кочеткова и сражение Кучерова с Овечкиным

Первое и третье места в списке главных звёзд матча расположились и российские хоккеисты «Каролины». Матч с «Флоридой» получился сверхнапряжённым, а оппоненты отказывались капитулировать вплоть до последних секунд заключительного периода. И хотя гости в полтора раза превзошли хозяев по числу точных попаданий (44:29), именно «Харрикейнз» одержали важнейшую победу. И всё благодаря великолепному Петру Кочеткову, переигравшему в заочной дуэли двукратного обладателя «Везина Трофи» Сергея Бобровского. Воспитанник пензенского «Дизеля» выдал третий шатаут в регулярке и вышел на пятое место в лиге по этому показателю.

В итоге Кочеткова признали главным героем противостояния, а ниже расположились творцы единственного гола в ворота «Пантерз», забитого за 19 секунд до сирены. Всё началось с очередного блистательного сейва вратаря, преобразовавшегося в разящий контрвыпад, который возглавили Андрей Свечников и Себастьян Ахо. Но если выстрел россиянина заблокировали, то помешать финну уже не смогли. Тот оставил не у дел Бобровского и принёс «Каролине» победу (1:0). А также обошёл своего партнёра в рейтинге, хотя именно его силовой приём вывел из строя лидера «Флориды» Мэттью Ткачука.

«Тампу» от третьего поражения подряд не сумел спасти Никита Кучеров, хотя и пытался. В середине второго периода лучший бомбардир регулярки на пару с Брейденом Пойнтом затеял эффектную трёхходовку, завершившуюся точным попаданием Брэндона Хагеля. Благодаря этому хозяева сократили отставание в счёте до минимума, а потом, пусть и пропустили, всё же восстановили равновесие. Но сокрушить «Вашингтон» не смогли. В концовке «столичные» ещё дважды огорчили Андрея Василевского — 5:3.

Жирную точку в матче поставила шайба Коннора Макмайкла в пустые ворота, к которой оказался причастен лидер «Кэпиталз». Александр Овечкин получил пас у борта, но не стал жадничать и аккуратно покатил её на молодого партнёра. Тот же атаковать сходу не стал и доехал почти до самого створа, прежде чем перечеркнуть шансы «Лайтнинг» на камбэк.

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Таким образом, в то время как Кучеров достиг отметки в 95 (36 + 59) очков в чемпионате и не позволил подобраться к себе огорчившему «Детройт» Натану Маккиннону (34 + 59), Овечкин установил любопытное достижение. Ведь за последние десять лет набирать результативные баллы в десяти матчах подряд не удавалось ни одному хоккеисту в возрасте 38 лет и старше. В прошлый раз эта планка покорялась Мартену Сан-Луи в сезоне-2013/14.

Успешно игровой день провели и другие российские легионеры НХЛ. Евгений Малкин ассистировал партнёрам во второй встрече подряд и помог «Питтсбургу» на своём льду сокрушить «Монреаль» (4:1), а «Нэшвилл» с таким же счётом учинил разгром «Лос-Анджелесу» в гостях. Начало ему положил Яков Тренин, забросивший девятую шайбу в регулярке.

Андрей Кузьменко реабилитировался за пару не самых удачных матчей и приложил руку к триумфу «Калгари». И снова в роли пострадавшего выступил лидер сводной таблицы лиги, ведь именно в противостоянии с «Бостоном» россиянин дебютировал за новую команду. Но если тогда он забил сам, то на этот раз ассистировал Оливеру Чюлингтону (3:2 ОТ). С этой же стороны себя проявил и Иван Барбашёв, правда, его «Вегасу» это не помогло. Действующий обладатель Кубка Стэнли уступил «Торонто» — 3:7.