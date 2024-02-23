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Бучневич — о хет‑трике в матче НХЛ с «Айлендерс»: хорошая работа

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Российский нападающий «Сент‑Луис Блюз» Павел Бучневич высказался о победе над «Нью‑Йорк Айлендерс» в матче НХЛ.
Бучневич — о хет‑трике в матче НХЛ с «Айлендерс»: хорошая работа
  • AP

«Был удивлён, когда увидел, что между шайбой Саада и моими голами прошло меньше минуты. Впервые в карьере мне удалось забросить две шайбы за такое короткое время. Хорошая работа», — приводит слова Бучневича пресс‑служба клуба.

Встреча прошла в Сент-Луисе (США) на стадионе «Энтерпрайз-центр» и завершилась со счётом 4:0.

«Сент-Луис» с 62 очками занимает восьмое место турнирной таблицы Западной конференции. «Айлендерс» (60) располагается на 11-й строчке в Восточном дивизионе.

Ранее передача Овечкина позволила «Вашингтону» победить «Тампу» в матче НХЛ.

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