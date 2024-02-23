Передача Овечкина позволила «Вашингтону» победить «Тампу» в матче НХЛ

«Вашингтон Кэпиталз» победил «Тампа-Бэй Лайтнинг» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Встреча прошла в Тампе на стадионе «Амали-Арена» и завершилась со счётом 5:3.

Российский нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин отметился голевой передачей.

Форвард «Тампы» Никита Кучеров записал в свой актив результативную передачу. Голкипер Андрей Василевский отразил 19 бросков.

«Вашингтон» с 60 очками располагается на девятом месте в Восточной конференции. «Тампа» (65) занимает восьмую строчку.

Ранее ассистентский хет-трик Панарина принёс «Рейнджерс» победу над «Нью-Джерси».