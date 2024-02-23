Передача Овечкина позволила «Вашингтону» победить «Тампу» в матче НХЛ
Встреча прошла в Тампе на стадионе «Амали-Арена» и завершилась со счётом 5:3.
Российский нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин отметился голевой передачей.
Форвард «Тампы» Никита Кучеров записал в свой актив результативную передачу. Голкипер Андрей Василевский отразил 19 бросков.
«Вашингтон» с 60 очками располагается на девятом месте в Восточной конференции. «Тампа» (65) занимает восьмую строчку.
Ранее ассистентский хет-трик Панарина принёс «Рейнджерс» победу над «Нью-Джерси».