Ассистентский хет-трик Панарина принёс «Рейнджерс» победу над «Нью-Джерси»
Встреча прошла в Ньюарке (США) на стадионе «Пруденшиал-центр» и завершилась со счётом 5:1.
Российский нападающий «Рейнджерс» Артемий Панарин записал на свой счёт три результативные передачи. Голкипер Игорь Шестёркин отразил 39 бросков из 40.
«Рейнджерс» с 79 очками располагается на первой строчке турнирной таблицы Восточной конференции. «Нью-Джерси» (60) занимает десятое место.
Ранее передача Свечникова помогла «Каролине» обыграть «Флориду» в матче НХЛ.