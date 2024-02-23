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Ассистентский хет-трик Панарина принёс «Рейнджерс» победу над «Нью-Джерси»

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«Нью-Йорк Рейнджерс» нанёс поражение «Нью-Джерси Дэвилз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Встреча прошла в Ньюарке (США) на стадионе «Пруденшиал-центр» и завершилась со счётом 5:1.

Российский нападающий «Рейнджерс» Артемий Панарин записал на свой счёт три результативные передачи. Голкипер Игорь Шестёркин отразил 39 бросков из 40.

«Рейнджерс» с 79 очками располагается на первой строчке турнирной таблицы Восточной конференции. «Нью-Джерси» (60) занимает десятое место.

Ранее передача Свечникова помогла «Каролине» обыграть «Флориду» в матче НХЛ.

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