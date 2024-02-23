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Шестёркин признан первой звездой матча «Нью-Джерси» — «Рейнджерс», Панарин — третьей

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Стали известны имена лучших игроков матча регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) между «Нью-Джерси Дэвилз» и «Нью-Йорк Рейнджерс».
Шестёркин признан первой звездой матча «Нью-Джерси» — «Рейнджерс», Панарин — третьей
  • AP

Встреча прошла в Ньюарке (США) на стадионе «Пруденшиал-центр» и завершилась со счётом 5:1.

Российский нападающий победителей Артемий Панарин признан третьей звездой матча. Он отметился тремя результативными передачами.

Лучшим игроком назван голкипер «Рейнджерс» Игорь Шестёркин, он отразил 39 бросков из 40. Вторым стал Алекси Лафренье (2 + 0).

Ранее сообщалось, что «Калгари» в овертайме обыграл «Бостон», у Кузьменко — голевая передача.

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