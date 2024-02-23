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Передача Барбашёва не спасла «Вегас» от поражения в матче НХЛ против «Торонто»

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«Вегас Голден Найтс» проиграл «Торонто Мэйпл Лифс» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Передача Барбашёва не спасла «Вегас» от поражения в матче НХЛ против «Торонто»
  • AP

Встреча прошла в Парадайсе (США) на стадионе «Ти-Мобайл Арена» и завершилась со счётом 7:3.

Российский нападающий «Вегаса» Иван Барбашёв отметился одной результативной передачей.

«Вегас» с 70 очками занимает пятое место в турнирной таблице Западной конференции. «Торонто» (72) располагается на пятой позиции в Восточном дивизионе.

Ранее сообщалось, что «Калгари» в овертайме обыграл «Бостон», а у Кузьменко — голевая передача.

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