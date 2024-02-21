41 сейв Шестёркина, пас Сорокина и стычка Бобровского: российские вратари едва не затмили лучший матч Овечкина в сезоне

Александр Овечкин набрал три очка в матче с «Нью-Джерси» и был признан лучшим игроком дня в НХЛ. При этом капитан «Вашингтона» оформил дубль и сократил отставание от Уэйна Гретцки до 56 шайб. Игорь Шестёркин удостоился звания первой звезды во встрече с «Далласом». Вратарь «Рейнджерс» отразил 41 бросок и заставил восхищаться своей игрой даже главного тренера соперников. Илья Сорокин в противостоянии с «Питтсбургом» отметился вторым ассистом в сезоне и помог «Айлендерс» победить в овертайме, а гол и пас Кирилла Капризова не спасли «Миннесоту» в Виннипеге.

Яркая игра Овечкина

Александр Овечкин продолжает радовать болельщиков яркой игрой. В матче с «Монреалем» прервалась голевая серия форварда, которая насчитывала шесть встреч. Однако уже в противостоянии с «Нью-Джерси», в котором его команда оказалась сильнее (6:2), он во второй раз в сезоне отметился дублем и впервые в регулярке набрал три очка.

При этом россиянин записал на свой счёт результативные действия в девятой игре подряд. В последний раз лучше он выступал пять лет назад: в сезоне-2018/19 ему удалось отличиться в 14 поединках.

В списке лучших бомбардиров в истории НХЛ капитан «Кэпиталз» ещё немного приблизился к рекорду Уэйна Гретцки. У Овечкина теперь 838 заброшенных шайб, и от великого канадца его отделяет всего 56 точных бросков.

В то же время Александр вышел на третье место по числу домашних голов, обойдя Яромира Ягра. Их у форварда 412. Впереди только всё тот же Гретцки (492) и Горди Хоу (449).

Причём встреча «Вашингтона» с «Нью-Джерси» была особенно принципиальной, поскольку команды — соседи по турнирной таблице и конкурируют друг с другом за место в плей-офф. Это отметил и сам Овечкин после победы.

«Сегодняшняя игра была для нас очень важна. Можно сказать, это была борьба за четыре очка. У нас был отличный старт. Звено Коннора Макмайкла показало себя великолепно. Чаки (Чарли Линдгрен. — RT) сегодня был невероятен... Самое главное, мы не остановились в третьем периоде», — приводит слова Александра официальный сайт НХЛ.

Заряженность на результат «Кэпиталз» продемонстрировал уже на первой минуте, когда Макмайкл открыл счёт. Удержать преимущество не удалось, однако уже во втором периоде канадец забросил вторую шайбу и вновь вывел свою команду вперёд.

А самой результативной получилась последняя двадцатиминутка, о которой говорил Овечкин. Болельщики увидели сразу пять голов. И в трёх из них поучаствовал россиянин. Сначала он ассистировал Дилану Строму, а затем отличился самостоятельно, бросив по воротам из скопления хоккеистов после вбрасывания. Дубль в матче Александр оформил на последней минуте, замкнув дальнюю штангу в большинстве.

По итогам матча россиянин был признан третьей звездой. Лучшим игроком стал Макмайкл, вторым — вратарь Линдгрен. А вот в НХЛ не стали скупиться и назвали российского форварда лучшим игроком дня.

41 сейв Шестёркина и ассист Сорокина

Кирилл Капризов после феноменального матча с «Ванкувером», в котором он записал на свой счёт шесть очков (3 + 3), не стал сбавлять обороты и в противостоянии с «Виннипегом». Форвард «Миннесоты» отметился голом и результативной передачей. На 53-й минуте он реализовал большинство, а на 55-й ассистировал Марко Росси.

Таким образом, россиянин отличился уже в шестой встрече подряд. На данный момент он набрал 59 очков (24 + 35) и идёт 19-м в списке лучших бомбардиров НХЛ текущего сезона. Лидирует в нём всё ещё Никита Кучеров — 94 (36 + 58), на втором месте Нэтан Маккиннон — 92 (33 + 59). Правда, активность Капризова существенно помочь команде не смогла: «Миннесота» уступила 3:6.

Также по теме Прирождённый бомбардир: Капризов набрал шесть очков за матч НХЛ и повторил три рекорда «Миннесоты» Кирилл Капризов стал одним из главных героев матча регулярного чемпионата НХЛ с «Ванкувером», завершившегося победой «Миннесоты» со...

Записал на свой счёт голевую передачу и Артемий Панарин в матче с «Далласом», который «Рейнджерс» обыграл со счётом 3:1. Однако главной звездой этой встречи стал его партнёр по команде Игорь Шестёркин. Россиянин отразил 41 бросок (!) по своим воротами.

Больше всего работы у голкипера было в третьем периоде. Он совершил сразу 17 сейвов. Особенно эффектно спортсмен действовал в концовке, сначала не позволив Джейми Бенну отличиться в матче, а затем дважды остановив Тайлера Сегина. Причём после игры хоккеист непринуждённо шутил.

«С меня срочно хороший ужин (Тайлеру Сегину. — RT). Я просто старался бороться до конца. Но, когда он шлёт «высокую» шайбу, гол обеспечен. Сегодня мне повезло», — признался россиянин.

Хвалили голкипера в этот раз не только одноклубники, но и главный тренер «Далласа» Питер Дебур. По его словам, отражать броски практически в упор — высшее вратарское искусство и Игорь в этот раз был действительно хорош на льду.

Шестёркин помог «Рейнджерс» выиграть восьмую встречу подряд. При этом сам голкипер одержал свою 12-ю победу с 40+ сейвами за «Нью-Йорк» и по данному показателю вышел на третье место в истории клуба. Больше побед с таким количеством отражённых бросков лишь у Хенрика Лундквиста (21) и Лорна Уорсли (22).

На первых ролях в своих командах в этот день были и другие российские голкиперы. Илья Сорокин отметился результативной передачей в противостоянии с «Питтсбургом». Вратарь «Айлендерс» удачно отразил бросок соперника: шайба после этого выкатилась на форварда Мэтью Барзала, который и поразил ворота «Пингвинз».

Этот ассист стал для 28-летнего хоккеиста уже вторым в нынешнем сезоне и третьим за карьеру в НХЛ. Ранее Илья смог отличиться 9 марта 2023 года в матче с «Питтсбургом» (4:3), а также 2 января 2024 года в игре с «Колорадо» (4:5).

Сорокин также совершил 37 сейвов и помог своей команде победить в овертайме — 5:4. При этом впервые за пять матчей отметился ассистом Евгений Малкин.

Голкипер «Флориды» Сергей Бобровский отразил 28 бросков из 30 в противостоянии с «Оттавой» (3:2 ОТ). Для россиянина победа стала 388-й в регулярных чемпионатах НХЛ. По этому показателю он сравнялся с голкипером «Рейнджерс» Джонатаном Куиком и делит с американцем 16-е место в истории лиги. На первом идёт Мартин Бродер (691).

В матче не обошлось и без выяснения отношений с участием вратаря. Бобровскому не понравились действия американского форварда «Сенаторз» Брэйди Ткачака в третьем периоде, и он ударил соперника по лицу. К счастью, рефери в данном эпизоде никого наказывать не стали.

Ещё один российский голкипер, Александр Георгиев, совершил 24 сейва в матче с «Ванкувером» и помог «Колорадо» одержать вторую победу подряд — 3:1. Его команда набрала 74 очка и занимает третье место в таблице Западной конференции.