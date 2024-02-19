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Отправленный в клуб АХЛ вратарь «Колорадо» Просветов стал лучшим игроком недели

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Российский вратарь Иван Просветов, который был отправлен «Колорадо Эвеланш» в фарм-клуб, стал лучшим игроком прошедшей недели в Американской хоккейной лиге (АХЛ).
Отправленный в клуб АХЛ вратарь «Колорадо» Просветов стал лучшим игроком недели
  • AP
  • © David Zalubowski

На минувшей неделе россиянин одержал с «Колорадо Иглз» три победы в трёх матчах, отразив 93 из 98 бросков по воротам, сообщается на сайте турнира.

Просветов был выставлен на драфт отказов Национальной хоккейной лиги (НХЛ) во второй раз в сезоне-2023/24. В текущем сезоне он сыграл в 11 матчах регулярного чемпионата, отражая 89,56% бросков и пропуская в среднем 3,16 шайбы за матч.

Ранее в клубе НХЛ «Нэшвилл Предаторз» сообщили, что российский нападающий Егор Афанасьев начнёт выступать за основной состав команды.

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