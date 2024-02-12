«Нэшвилл» вызвал 23-летнего Афанасьева из фарм-клуба

В клубе Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Нэшвилл Предаторз» сообщили, что российский нападающий Егор Афанасьев начнёт выступать за основной состав команды.

Вместе с 23-летним воспитанником тверского хоккея из «Милуоки Адмиралс» был вызван канадский нападающий Марк Янковски, сообщает пресс-служба команды из Теннесси.

Афанасьев был выбран «Предаторз» на драфте 2019 года под общим 45-м номером. Бывший нападающий московского ЦСКА в сезоне-2023/24 в Американской хоккейной лиге (АХЛ) в 42 матчах набрал 42 очка (21 шайба + 21 результативная передача).

Ранее сообщалось, что Александр Овечкин вышел на 42-е место в истории НХЛ по числу проведённых матчей.