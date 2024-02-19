Терещенко: даже в НХЛ единицы таких игроков, как Панарин

Трёхкратный чемпион мира по хоккею Алексей Терещенко поделился мнением о российском нападающем «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемии Панарине, который повторил свой рекорд по голам в регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

«У Панарина и до этого были хорошие результаты в НХЛ. Артемий продолжает идти вперёд, к тому же его команда играет довольно неплохо в этом сезоне, поэтому тут стоит говорить обо всём в совокупности. Как бы я мог охарактеризовать его игровой стиль? Даже в НХЛ единицы таких игроков, как Панарин, это праворукий и весьма неординарный хоккеист», — сказал Терещенко RT.

Экс-хоккеист также ответил на вопрос, можно ли сказать, что Кучеров и Панарин перехватили пальму первенства у Овечкина с Малкиным и вышли на ведущие роли российского хоккея в НХЛ.

«Наверное, я соглашусь с этим, но нужно сказать и про наших вратарей», — добавил он.

Напомним, что в матче с «Нью-Йорк Айлендерс» россиянин забросил свою 32-ю шайбу. Такой же результат по голам он показал в сезоне-2019/20.

Ранее Каменский высказался о Панарине.