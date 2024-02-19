Каменский: Панарин спокойно входит в топ-10 игроков НХЛ каждый сезон

Олимпийский чемпион Валерий Каменский высказался о российском нападающем «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемии Панарине, который повторил свой рекорд по голам в регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

«Панарин показывал отличный хоккей в каждом своём сезоне в НХЛ. Чем объясняется его результативная игра в этом году? Он становится всё более опытным и целеустремлённым игроком, да и сам «Рейнджерс» стал играть лучше, отсюда и такие результаты. Может ли текущий сезон оказаться лучшим в его карьере? Это вполне реально для Артемия. Он здорово играет, и впереди ещё достаточно игр. Теоретически он может как набрать 100 очков за сезон, так и забросить 50 шайб, но всё будет зависеть только от него. Так что давайте пожелаем ему достигнуть нового персонального рекорда и помочь команде одержать новые победы», — сказал Каменский RT.

Экс-хоккеист также высказался об игровом таланте Панарина.

«Талант Панарина был виден ещё в самом раннем возрасте, когда он играл за «Витязь». Просто у всех он раскрывается по-разному. Жизненные обстоятельства тоже играют немаловажную роль. Я знаю, что у Артемия недавно родился второй сын, с чем я его сердечно поздравляю. Панарина не зря так высоко оценивают в лиге, и, как мне кажется, он спокойно входит в топ-10 игроков НХЛ каждый год», — добавил он.

Напомним, что в матче с «Нью-Йорк Айлендерс» россиянин забросил свою 32-ю шайбу. Такой же результат по голам он показал в сезоне-2019/20.

Ранее Трочек назвал одноклубника Панарина выдающимся хоккеистом.