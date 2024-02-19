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Нападающий «Рейнджерс» Трочек назвал Панарина выдающимся хоккеистом

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Нападающий «Рейнджерс» Винсент Трочек назвал одноклубника Артемия Панарина выдающимся хоккеистом.
Нападающий «Рейнджерс» Трочек назвал Панарина выдающимся хоккеистом
  • AP
  • © Seth Wenig

«Все знают, что он выдающийся хоккеист. Но люди не отдают ему должное за то, как усердно он работает и насколько он вынослив. Он выигрывает большое количество единоборств», — приводит слова Трочека пресс-служба НХЛ.

Накануне в матче с «Айлендерс» россиянин забил победный гол в овертайме и сделал две результативные передачи.

Ранее сообщалось, что Панарин повторил личный рекорд по голам в регулярном чемпионате НХЛ.

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