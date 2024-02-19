Нападающий «Рейнджерс» Трочек назвал Панарина выдающимся хоккеистом

Нападающий «Рейнджерс» Винсент Трочек назвал одноклубника Артемия Панарина выдающимся хоккеистом.

«Все знают, что он выдающийся хоккеист. Но люди не отдают ему должное за то, как усердно он работает и насколько он вынослив. Он выигрывает большое количество единоборств», — приводит слова Трочека пресс-служба НХЛ.

Накануне в матче с «Айлендерс» россиянин забил победный гол в овертайме и сделал две результативные передачи.

Ранее сообщалось, что Панарин повторил личный рекорд по голам в регулярном чемпионате НХЛ.