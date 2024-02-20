Прирождённый бомбардир: Капризов набрал шесть очков за матч НХЛ и повторил три рекорда «Миннесоты»

Кирилл Капризов стал одним из главных героев матча регулярного чемпионата НХЛ с «Ванкувером», завершившегося победой «Миннесоты» со счётом 10:7. По ходу третьего периода российский нападающий оформил хет-трик и отметился результативной передачей, а в сумме набрал шесть очков за встречу, повторив достижение Сергея Макарова и Никиты Кучерова. Благодаря этому олимпийский чемпион Пхёнчхана повторил три клубных рекорда и поднялся на 15 позиций в гонке бомбардиров.

Феерия Капризова

В ночь на 20 февраля в НХЛ прошла одна из самых удивительных встреч регулярного чемпионата. Да, после Матча звёзд команды немного раскрепостились и прибавили в результативности, подтверждением чему стали два противостояния, завершившиеся со счётом 9:2. Но это не идёт ни в какое сравнение с произошедшим на «Эксел Энерджи Арене», где было забито суммарно аж 17 голов. И одним из главных героев этого спектакля стал россиянин, до настоящего момента неоднократно критикуемый за не самый яркий сезон.

За последние два года Кирилл Капризов заслужил статус полноправной звезды НХЛ и успел не только стать одним из семи отечественных хоккеистов, пробивавших сотню, но и установить целый ряд рекордов «Миннесоты». В связи с этим ожидание от него чудес стало нормой, но в этом соревновательном году порадовать таковыми он не мог. Кирилл набирал в среднем 1,09 очка за встречу и располагался лишь на 38-м месте в гонке бомбардиров лиги.

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Невероятное же произошло в домашнем матче с лидером НХЛ и главным претендентом на Президентский кубок — «Ванкувером». Хотя поначалу ни о чём подобном речь не шла. Гости вышли вперёд уже на третьей минуте, а по окончании первого периода вели 2:1, дав слабину лишь за 50 секунд до перерыва. Хозяева организовали разящую контратаку, а действующими лицами стали Кирилл Капризов, Мэтт Болди и Йоэль Эрикссон Эк. Россиянин шикарной длинной передачей нашёл американца, а тот не глядя отдал на заехавшего на пятак шведа. Тому оставалось лишь не промахнуться.

Однако этот небольшой успех не изменил положение сил на льду. «Кэнакс» продолжил доминировать и после второй 20-минутки вёл уже с более комфортной разницей. Сначала отличился Элиас Петтерссон, а затем хет-трик оформил Джей Ти Миллер, благодаря чему приблизился в гонке бомбардиров к Артемию Панарину (а впоследствии и догнал его). «Уайлд» же ответил на это лишь двумя точными попаданиями. Причём в обоих случаях в роли ассистента выступил тот же Эрикссон Эк, а к второму был причастен и Капризов. Это он отдал пас Матсу Цуккарелло, на правах ветерана взявшего на себя роль снайпера в ходе реализации большинства.

Таким образом, феерии ничто не предвещало. «Ванкувер» вёл с разницей в два гола и собирался спокойно одержать четвёртую победу за девять дней. Но в заключительном отрезке произошло что-то фантастическое. За первые 5 минут 45 секунд «Миннесота» пять раз огорчила вратаря соперника и установила рекорд скорострельности в XXI веке, а в общей сложности забила аж семь раз. Ранее в истории коллектива ничего подобного не происходило, а самым продуктивным считался третий период противостояния с «Далласом» в 2015-м. Тогда «Уайлд» также собрался в ключевой момент и отгрузил «Старз» сразу шесть шайб.

В итоге «Миннесота» сразу десять раз поразила ворота «Ванкувера», пропустив в ответ семь. Немного менее унизительным провал сделали Никита Задоров и Брок Бёзер. У хозяев же царили Капризов и Эрикссон Эк, суммарно набравшие по шесть очков. Это позволило им стать первым дуэтом партнёров с октября 1993 года, способным похвастаться такой продуктивностью. Тогда это удалось форвардам «Лос-Анджелеса» Уэйну Гретцки и Томасу Сандстрёму.

Но если швед набирал свои очки более равномерно, то россиянин предпринял в последние 20 минут настоящий спурт. И повторил рекорды «Миннесоты» как по голам (три), так и очкам (четыре) за один период. До настоящего момента первый принадлежал Кевину Фиале, а второй — Заку Паризе и Джейсону Цукеру. А также стал лишь третьим россиянином в истории, разразившимся шестью очками за матч. Ранее такой скорострельностью радовали лишь Сергей Макаров и Никита Кучеров, причём нападающий «Тампа-Бэй» составил легенде компанию по ходу нынешней регулярки. Кстати, в истории «Уайлд» эта планка покорялась лишь Мариану Габорику.

Да, шедеврами снайперского искусства Капризов не отметился. В первом случае он притаился в правом круге вбрасывания вместо того, чтобы участвовать в ожесточённой рубке на пятаке, после чего в касание прошил голкипера. Во втором — своевременно накатил на ворота и в касание «расстрелял» бедного Кейси Десмита. А потом за 1,9 секунды до конца поразил пустой створ.

Но несмотря на эти достижения, Капризов был признан лишь второй звездой противостояния, пропустив вперёд всё того же Эрикссона Эка, а в список главных героев дня и вовсе не попал. Хотя тот же швед вновь занял первую позицию. Зато заметно поправил своё положение в гонке бомбардиров, поднявшись сразу на 15 позиций. Теперь Кирилл имеет в активе 57 (23 + 34) балла и делит 23-ю строчку с Мэттью Барзалом из «Айлендерс».

Окончание серии Кучерова и 15-й гол Тарасенко

В свою очередь, лидер гонки за «Арт Росс Трофи» не смог продлить результативную серию из десяти встреч. В противостоянии с «Оттавой» Никита Кучеров не отличился голом или передачей, а «Тампа-Бэй» потерпел второе поражение подряд. Двое суток назад он был разгромлен «Флоридой» в дерби (2:9).

На этот же раз «Лайтнинг» вновь забил дважды, но пропустил значительно меньше. «Сенаторз» ограничился четырьмя точными попаданиями, к трём из которых были причастны россияне. Артём Зуб поочерёдно ассистировал Тиму Штюцле и Мэтью Жозефу, а Владимир Тарасенко уверенно сработал на добивании после «выстрела» Брэди Ткачука. И в восьмой раз достиг отметки в 15 голов за сезон, попутно подпортив статистику Андрею Василевскому. Тот хоть и отразил 24 броска, до гроссмейстерской планки в 90% сейвов вновь недотянул (85,7%).

Очередной шайбой отметился и бывший партнёр Тарасенко по «Сент-Луису». За 68 секунд до финальной сирены Павел Бучневич подставил клюшку под щелчок Тори Крюга и вернул интригу во встречу с «Торонто», но хотя бы перевести её в овертайм хозяева не сумели. В концовке гости поразили пустой створ и одержали четвёртую победу подряд (4:2).

Успешную серию продлила и «Каролина», на своём льду справившаяся с «Чикаго» (6:3). И свою лепту в это внесли и российские легионеры. В отличие от Петра Кочеткова, Дмитрий Орлов и Андрей Свечников не отдыхали и записали на свой счёт по передаче. Первый эффектным поперечным пасом вывел на ударную позицию Еспери Котканиеми, а второй — Себастьяна Ахо. В итоге финн с двумя очками был признан первой звездой.