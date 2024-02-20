«Торонто» победил «Сент-Луис» в матче НХЛ, Самсонов отразил 19 бросков

«Торонто Мейпл Лифс» обыграл «Сент-Луис Блюз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Встреча завершилась со счётом 4:2.

В составе победителей отличились Мэтт Нис (21-я минута), Остон Мэттьюс (41-я), Вильям Нюландер (48-я) и Бобби Макманн (60-я). У хозяев шайбы забросили Брэндон Саад (38-я) и Тори Круг (59-я).

Российский голкипер «Торонто» Илья Самсонов отразил 19 из 21 броска в створ.

Ранее российский вратарь Иван Просветов, который был отправлен «Колорадо Эвеланш» в фарм-клуб, стал лучшим игроком прошедшей недели в Американской хоккейной лиге (АХЛ).