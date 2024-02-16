Шесть очков на двоих: Кучеров увеличил отрыв от Маккиннона в гонке бомбардиров, Панарин оформил ассистентский хет-трик

Никита Кучеров отметился двумя голами и результативной передачей в матче с «Колорадо» и таким образом упрочил лидерство в списке лучших бомбардиров регулярного чемпионата НХЛ. Преследующий его Натан Маккиннон смог заработать только два очка. Поддержал соотечественника и Артемий Панарин. Нападающий «Нью-Йорк Рейнджерс» принял активное участие в разгроме «Монреаля», оформив первый в сезоне ассистентский хет-трик.

Дуэль Кучерова и Маккиннона

Матч «Тампы» и «Колорадо» привлекал внимание тем, что на льду сошлись два лучших бомбардира регулярного чемпионата НХЛ — Никита Кучеров и Натан Маккиннон. И хоккеисты полностью оправдали ожидания собравшихся на трибунах болельщиков.

Оба вписали свои имена в протокол встречи уже в первом периоде. Канадец подключился к атаке своей команды, которая закончилась точным броском Боуэна Байрэма. А россиянин ответил ещё до перерыва, «расстреляв» финского вратаря Юстуса Аннунена из правого круга вбрасывания.

Причём форвард поучаствовал и ещё в одном голе «Лайтнинг». Именно Никита забросил шайбу в зону, откуда она отскочила от борта к Брейдену Пойнту. Однако результативное действие Кучерову в итоге засчитано не было, хотя его фамилия на некоторое время появилась на табло «Амали Арены».

Вторая двадцатиминутка осталась за «Колорадо»: Байрэм оформил дубль и сравнял счёт в матче. При этом «Эвеланш» чуть не лишился своего лидера. Шайба попала в лицо Маккиннону, и у него из носа пошла кровь. Так что канадец вынужден был на время отправиться в раздевалку, где ему оказали медицинскую помощь, после чего разрешили вернуться в игру.

В третьем периоде зрители увидели сразу пять голов, в том числе в исполнении Кучерова. Правда, сначала ему пришлось отсидеть на скамейке штрафников и посмотреть, как Натан отдаёт очередную голевую передачу на Арттури Лехконена. Однако меньше чем через минуту Никита пасом из своей зоны вывел Стивена Стэмкоса один на один с голкипером «Колорадо», и тот восстановил равновесие в игре. А после этого вновь отличился сам, воспользовавшись тем, что соперники оставили его в полном одиночестве у своих ворот.

Окончательный счёт в противостоянии в самой концовке установили Энтони Чирелли и Ник Пербикс — 6:3. Причём Кучеров мог оформить хет-трик, но не попал в пустые ворота. Впрочем, и без этого гола он был признан первой звездой встречи.

«Он выкладывается на полную, причём в каждом матче. Как он действует на любом участке льда! Он действительно талантливый хоккеист. Только взгляните на его смекалку в игре. Против него трудно защищаться, и, мне кажется, сегодня он был великолепен. Очень здорово наблюдать за действиями таких выдающихся спортсменов», — отметил главный тренер «Тампы» Джон Купер.

Матч с «Колорадо» стал уже 14-м в текущем сезоне, в котором россиянин отметился тремя результативными действиями и более. При этом встреч без голов и передач у Никиты значительно меньше — всего десять. В гонке бомбардиров форвард увеличил отрыв от Маккиннона. Теперь у него 93 очка, а у канадца — 89.

Кучеров также вышел на второе место в истории «Лайтнинг» по встречам с тремя очками за один сезон, обойдя Стэмкоса (13 игр в сезоне-2021/22). Теперь нападающий уступает только собственному результату сезона-2018/19 (18).

Ассистентский хет-трик Панарина

Три результативных действия записал на свой счёт в этот день и Артемий Панарин. Форвард «Рейнджерс» поучаствовал в победе над «Монреалем» со счётом 7:4.

При этом в начале матча ничто не предвещало такого крупного счёта. За первые 30 минут болельщики увидели только одну заброшенную шайбу. Да и то в ворота Джонатана Куика, который вышел на лёд в стартовом составе вместо Игоря Шестёркина. Переломными стали пять минут второго периода, за которые игроки «Рейнджерс» отметились четыре раза, а Панарин совершил сразу два ассиста.

Сначала он помог Мике Зибанеджаду отличиться в меньшинстве, а спустя 40 секунд сделал голевой пас на Криса Крайдера уже в большинстве.

«После первого периода Мика Зибанеджад, Крис Крайдер, Адам Фокс и Артемий Панарин взяли игру в свои руки. Наши здоровяки включились и в атаке стали действовать намного лучше», — отметил главный тренер «Рейнджерс» Питер Лавиолетт.

В третьем игровом отрезке Панарин поучаствовал ещё в одной голевой комбинации своей команды. Он отдал пас на Винсента Трочека, после гола которого исход матча был предрешён. Таким образом, Артемий оформил первый ассистентский хет-трик в сезоне. В то же время это уже шестой матч для форварда «Рейнджерс», в котором он отмечается тремя и более результативными действиями. На его счету теперь 71 очко (31 + 40) и пока что пятое место в списке лучших бомбардиров регулярного чемпионата НХЛ.

Что касается остальных россиян, то два очка набрал хоккеист «Сент-Луиса» Павел Бучневич. Он отличился голом и результативной передачей в противостоянии с «Эдмонтоном» (6:3). По шайбе забросили нападающий «Ванкувера» Никита Задоров и форвард «Калгари» Андрей Кузьменко.

А защитник «Анахайма» Павел Минтюков набрал свои первые 20 очков в НХЛ, отметившись в матче с «Оттавой». Для достижения этой отметки хоккеисту потребовалось 42 встречи. Причём лишь один игрок обороны в истории «Дакс» делал это быстрее — Кэм Фаулер (38).

Проявил себя во встрече с «Филадельфией» и голкипер Илья Самсонов. «Торонто» победил в овертайме (4:3), а россиянин совершил 29 сейвов. После возвращения из фарм-клуба вратарь провёл восемь встреч, шесть из которых завершились в пользу «Мейпл Лифс». Чудеса на льду в этом матче творил и Остон Мэттьюс, оформивший пятый хет-трик в нынешнем сезоне.