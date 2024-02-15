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Тардиф: IIHF не собирается отвечать на письмо молодёжной сборной России

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Президент Международной федерации хоккея (IIHF) Люк Тардиф ответил на вопрос о получении письма от игроков молодёжной сборной России.

«Я получил письмо, мы внимательно прочитали его. Также поделимся им с членами совета. Однако IIHF не собирается отвечать на подобные письма. Наш собеседник по вопросам российского хоккея — это ФХР, больше никто», — заявил Тардиф «Спорт-Экспрессу». 

15 февраля хоккеисты молодёжной сборной России обратились с письмом к Тардифу касательно своего возвращения на международные соревнования.

Накануне стало известно, что IIHF не допустила сборные России и Белоруссии до участия в турнирах под своей эгидой в сезоне-2024/25. Уточняется, что решение было принято по соображениям безопасности.

Ранее бывший финский тренер Исмо Лехконен заявил, что в Национальной хоккейной лиге (НХЛ) часто безосновательно превозносят и выделяют российских игроков.

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