Финский тренер: иногда уши краснеют от того, как в НХЛ превозносят русских

Бывший финский тренер Исмо Лехконен заявил, что в Национальной хоккейной лиге (НХЛ) часто безосновательно превозносят и выделяют российских игроков.

«Россиян защищают в вопросе комментариев о ситуации на Украине. Иногда уши краснеют от того, как в НХЛ выделяют и превозносят русских», — заявил Лехконен Yle.

Накануне стало известно, что Международная федерация хоккея (IIHF) не допустила сборные России и Белоруссии до участия в турнирах под своей эгидой в сезоне-2024/25. Уточняется, что решение было принято по соображениям безопасности.

17 января IIHF разрешила сборной Израиля участвовать в третьем дивизионе ЧМ-2024 до 20 лет. Турнир состоялся в болгарской Софии с 22 по 29 января.

Ранее заслуженный тренер России Юрий Новиков прокомментировал заявление президента IHF Люка Тардифа по возможному возвращению российских хоккеистов на международные соревнования.