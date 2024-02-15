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Новиков считает, что IIHF подвергается политическому воздействию из-за России

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Заслуженный тренер России Юрий Новиков прокомментировал заявление президента Международной федерации хоккея (IIHF) Люка Тардифа по поводу обращения хоккеистов молодёжной сборной России относительно возвращения на международные соревнования.
Новиков считает, что IIHF подвергается политическому воздействию из-за России
  • Gettyimages.ru
  • © Grant Faint

«Главное внимание стоит уделить начальной фразе в обращении Люка Тардифа, что какие-то моменты находятся за пределами возможностей Международной федерации хоккея. Мы все понимаем, что сейчас есть некая политическая сила, которая оказывает давление на президента IIHF. Понятно, что сейчас многие не хотят видеть нашу сборную на соревнованиях и заявления про безопасность тут никак не бьются», — заявил Новиков RT.

Ранее Новиков отреагировал на обращение хоккеистов молодёжной сборной России к IIHF относительно возвращения на международные соревнования.

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