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Новиков назвал трагедией решение IIHF отстранить молодёжные сборные России

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Заслуженный тренер России Юрий Новиков отреагировал на обращение хоккеистов молодёжной сборной России к Международной федерации хоккея (IIHF) относительно возвращения на международные соревнования.
Новиков назвал трагедией решение IIHF отстранить молодёжные сборные России
  • Gettyimages.ru
  • © Grant Faint

«Я с удовольствием вспоминаю события из моей юности, когда мне посчастливилось принять участие в первом неофициальном чемпионате мира по хоккею в составе сборной СССР в Ленинграде. Говорю это к тому, что такие моменты остаются в памяти навсегда. Юноши — не только наши ребята, а во всём мире в целом, — возможно, наиболее уязвимы в эмоциональном плане, и текущая ситуация для меня просто трагедия. Как мне кажется, крик о помощи со стороны этих молодых хоккеистов пришёл с небольшим опозданием, но здесь стоит говорить не об этом. Дети — будущее всего мира, и я думаю, что было бы неплохо прописать правила на уровне ООН, чтобы защитить их от ущемлений, как в данной ситуации. Ведь «счастье всего мира не стоит одной слезы на щеке невинного ребёнка», — сказал Новиков RT.

По мнению Новикова, ФХР стоит постараться выйти на открытый диалог с IIHF и другими федерациями.

«Ребята правильно поступили, что выступили с таким обращением. Но это не их проблема, не они должны за себя писать, а мы обязаны выступить в их защиту. Нашей стороне следует идти на открытый диалог с IIHF и другими федерациями. Поступить по-другому мы не можем», — добавил он.

Ранее депутат Государственной думы Светлана Журова отреагировала на обращение хоккеистов молодёжной сборной России к IIHF относительно своего возвращения на международные соревнования.

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