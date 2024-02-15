Журова: российским хоккеистам в обращении стоило попросить IIHF не реагировать на различные угрозы

Депутат Государственной думы Светлана Журова отреагировала на обращение хоккеистов молодёжной сборной России к Международной федерации хоккея (IIHF) относительно своего возвращения на международные соревнования.

«IIHF ответит ребятам, что проблема с их возращением всё-таки в безопасности и, как мне кажется, в шантаже от федераций других стран и угрозе срыва мероприятий, — это надо понимать. Там всё равно будут отказываться играть с нами, а это приведёт к изменениям в турнирной сетке любого турнира и финансовым потерям из-за срыва трансляций матчей. Тут надо говорить, что должен последовать призыв к Международной федерации хоккея изменить регламентные нормы и сделать их как в том же теннисе. В таком случае можно будет штрафовать отказывающуюся играть страну или допускать кого-то на соревнования. Видимо, у IIHF просто не было ещё таких прецедентов», — заявила Журова RT.

По мнению депутата, игрокам юниорской сборной России следовало также попросить Международную федерацию хоккея не реагировать на возможные угрозы в свой адрес со стороны других стран.

«Действительно, такие письма нужно писать, но надо также понимать и то, что в IIHF объяснят всё именно проблемами безопасности и тем, что принимающая сторона, скорее всего, откажет нашей сборной в участии в турнире. Возможно, ребятам в своём обращении стоило ещё попросить Международную федерацию хоккея не реагировать на различные угрозы, а продолжать действовать в интересах спорта. Думаю, им не хватило именно этой фразы», — добавила она.

Ранее сообщалось, что Плющев уверен, что в IIHF не прислушаются к обращению молодых российских хоккеистов.