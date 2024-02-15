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Плющев уверен, что в IIHF не прислушаются к обращению молодых российских хоккеистов

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Бывший главный тренер сборной России Владимир Плющев прокомментировал обращение игроков молодёжной национальной команды к Международной федерации хоккея (IIHF) на тему своего возвращения на турниры.
Плющев уверен, что в IIHF не прислушаются к обращению молодых российских хоккеистов
  • Gettyimages.ru
  • © Yellow Dog Productions

«IIHF совершенно точно не прислушается к этому обращению или ответит совершенно дежурной фразой на него, да и, на мой взгляд, обращаться к ним с протянутой рукой — это не очень здорово. Ребята из молодёжной сборной должны уже соображать, из-за чего всё это происходит и как. Наверное, им кто-то подсказал так поступить, но взрослые люди обязаны ещё лучше разбираться в причинах происходящего. Всем ясно, что ничего не изменится, — и какой тогда смысл?» — заявил Плющев RT.

По мнению экс-тренера, причина отстранения российских команд от международных турниров никак не может быть связана с возможными проблемами по обеспечению безопасности для них.

«Возможно, молодые люди действительно хотят, чтобы в IIHF уточнили истинные причины их отстранения. Что касается вопроса безопасности, думаю, наша страна вполне в состоянии её гарантировать. Даже в самые сложные времена российские хоккеисты выезжали на соревнования, и с ними не было никаких эксцессов. Но для чего это подтверждать, когда и так всё ясно? Взять хоть сборную Израиля. В один день по ней принимают одно решение, а затем отменяют его. Почему? По звонку от определённых людей», — добавил он.

Ранее Люк Тардиф отреагировал на обращение игроков молодёжной сборной России.

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