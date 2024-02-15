Тардиф — о письме молодёжной сборной России: соблюдайте правила

Президент Международной федерации хоккея (IIHF) Люк Тардиф отреагировал на обращение игроков молодёжной сборной России.

«Как‑то все забывают, что идёт дисциплинарное расследование по ряду случаев между IIHF и российской стороной. У меня возникает вопрос: действительно ли российский хоккей хочет вернуться к соревнованиям под эгидой IIHF? Первый шаг на пути к этому — соблюдайте правила», — приводит слова Тардифа «Матч ТВ».

15 февраля хоккеисты молодёжной сборной России обратились с письмом к Тардифу касательно своего возвращения на международные соревнования.

Накануне стало известно, что IIHF не допустила сборные России и Белоруссии до участия в турнирах под своей эгидой в сезоне-2024/25. Уточняется, что решение было принято по соображениям безопасности.

Ранее Каменский высказал предположение, когда сборную России по хоккею допустят до международных соревнований.