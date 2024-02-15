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Каменский: когда сверху Тардифу дадут распоряжение, тогда сборную России допустят до соревнований

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Олимпийский чемпион Валерий Каменский рассказал, когда сборную России по хоккею допустят до международных соревнований.

«Люк Тардиф не сам принимает решения. С ним разговаривать сейчас бесполезно. Когда сверху ему дадут распоряжение, тогда сборную России допустят до соревнований», — цитирует Каменского «Матч ТВ».

Накануне стало известно, что IIHF не допустила сборные России и Белоруссии до участия в турнирах под своей эгидой в сезоне-2024/25. Уточняется, что решение было принято по соображениям безопасности.

Ранее сообщалось, что хоккеисты молодёжной сборной России попросили IIHF вернуть команду на ЧМ.

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