Каменский: когда сверху Тардифу дадут распоряжение, тогда сборную России допустят до соревнований

Олимпийский чемпион Валерий Каменский рассказал, когда сборную России по хоккею допустят до международных соревнований.

«Люк Тардиф не сам принимает решения. С ним разговаривать сейчас бесполезно. Когда сверху ему дадут распоряжение, тогда сборную России допустят до соревнований», — цитирует Каменского «Матч ТВ».

Накануне стало известно, что IIHF не допустила сборные России и Белоруссии до участия в турнирах под своей эгидой в сезоне-2024/25. Уточняется, что решение было принято по соображениям безопасности.

Ранее сообщалось, что хоккеисты молодёжной сборной России попросили IIHF вернуть команду на ЧМ.