Хоккеисты молодёжной сборной России попросили IIHF вернуть команду на ЧМ

Игроки молодёжной сборной России выступили с обращением к Международной федерации хоккея (IIHF) касательно своего возвращения на международные соревнования.

«Мы, игроки молодёжной сборной России, не понимаем, что происходит с мировым хоккеем. Наша команда пропустила уже три молодёжных чемпионата мира. В чём перед мировым хоккеем провинились мы, ребята 2003—2005 годов рождения?

Почему вы старательно вычёркиваете нас из мирового хоккея, делая свой же турнир (и будущие турниры взрослых сборных) менее конкурентными? Если проблема не в безопасности, а в политических пристрастиях, конъюнктуре или убеждениях, заявите об этом прямо, во весь голос, на весь мир», — говорится в письме.

Накануне стало известно, что IIHF не допустила сборные России и Белоруссии до участия в турнирах под своей эгидой в сезоне-2024/25. Уточняется, что решение было принято по соображениям безопасности.

17 января IIHF разрешила сборной Израиля участвовать в третьем дивизионе ЧМ-2024 до 20 лет. Турнир состоялся в болгарской Софии с 22 по 29 января.

Ранее Дементьев отметил нелогичность в решении IIHF об отстранении сборных России.