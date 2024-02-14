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Дементьев отметил нелогичность в решении IIHF об отстранении сборных России

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Хоккейный агент и эксперт Алексей Дементьев отреагировал на решение Международной федерации хоккея (IIHF) отстранить национальные команды России и Белоруссии от международных турниров на сезон-2024/25.
Дементьев отметил нелогичность в решении IIHF об отстранении сборных России
  • Gettyimages.ru

«Мне очень понравилась тема, которую поднял Роман Ротенберг по этому поводу. А в чём виноват детский хоккей? Сборные от 16 до 20 лет. Я совершенно точно знаю, что представители других международных федераций также высказывают своё недоумение по этому поводу. У IIHF есть определённая алогичность в принятых решениях и её действиях», — сказал Дементьев RT.

По мнению агента, Международная федерация хоккея таким образом привлекает к себе внимание, её следует игнорировать до тех пор, пока она сама не обратится к России с предложением участвовать в соревнованиях.

«Поймите правильно, самое главное наше достояние — это талантливые игроки, которые выходят на мировой рынок и драфтуются в НХЛ. Когда четыре спортсмена из России попадают в первый раунд — это показывает уровень хоккея в стране и то, от чего отказываются представители других федераций. Посмотрите, уже даже Канадская хоккейная лига задумывается о том, чтобы всё-таки вернуть на драфт россиян с белорусами, они крайне нуждаются в их таланте», — добавил он.

Ранее сообщалось, что Дементьев не удивился продолжительной голевой серии Овечкина в НХЛ.

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