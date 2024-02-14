Дементьев не удивился продолжительной голевой серии Овечкина в НХЛ

Хоккейный агент и эксперт Алексей Дементьев высказался о голевой серии российского нападающего «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина, который забил в шести матчах подряд в Национальной хоккейной лиге (НХЛ).

«Продолжительная голевая серия Александра — это абсолютно нормально. Удивление вызывало, когда он не забивал. Можно ли теперь быть уверенным, что Саша непременно догонит Гретцки?

Время покажет, мы будем ждать. Главное, чтобы его команда попала в плей-офф и у Овечкина было больше матчей, в которых бы он смог проявить себя в полной мере», — заявил Дементьев RT.

Ранее сообщалось, что Овечкин забил в шести матчах подряд в НХЛ впервые за пять лет.