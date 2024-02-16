Овечкин считает Месси лучшим действующим футболистом планеты
«Конечно же, это Лео Месси. Я фанат «Динамо» и «Барселоны». Жалко, что он уехал из Каталонии, но всё равно Месси для меня — лучший футболист всех времён», — цитирует Овечкина «Спорт-Экспресс».
Месси является чемпионом мира, десятикратным победителем чемпионата Испании с «Барселоной», четырёхкратным — Лиги чемпионов. В коллекции 36-летнего форварда также есть четыре награды «Золотой мяч».
Ранее Овечкин заявил, что Никита Кучеров проводит феноменальный сезон в НХЛ.