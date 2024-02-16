Овечкин считает Месси лучшим действующим футболистом планеты

Капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин заявил, что лучше нападающего сборной Аргентины Лионеля Месси среди действующих футболистов в данный момент нет.

«Конечно же, это Лео Месси. Я фанат «Динамо» и «Барселоны». Жалко, что он уехал из Каталонии, но всё равно Месси для меня — лучший футболист всех времён», — цитирует Овечкина «Спорт-Экспресс».

Месси является чемпионом мира, десятикратным победителем чемпионата Испании с «Барселоной», четырёхкратным — Лиги чемпионов. В коллекции 36-летнего форварда также есть четыре награды «Золотой мяч».

Ранее Овечкин заявил, что Никита Кучеров проводит феноменальный сезон в НХЛ.