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Овечкин считает, что Кучеров проводит феноменальный сезон в НХЛ

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Капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин считает, что нападающий «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров вполне способен выиграть гонку бомбардиров регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) сезона-2023/24.

«Конечно, хотелось бы, чтобы Никита выиграл. Он феноменальный сезон проводит. Но нельзя скидывать со счетов и Макдэвида, который может за одну игру десять очков набрать», — цитирует Овечкина «Спорт-Экспресс».

Защитник команды из столицы США также высказался о неудачном выступлении Кучерова на конкурсах в рамках звёздного уик-энда.

«Туда приезжаешь и просто получаешь удовольствие. Думаю, что он просто кайфовал от момента и не хотел напрягаться», — заключил Овечкин.

30-летний воспитанник московского ЦСКА в сезоне-2023/24 набрал 90 (34 гола + 56 голевых передач) очков. Кучеров занимает первое место в гонке бомбардиров.

Ранее сообщалось, что Овечкин не связывает напрямую начало голевой серии в матчах Национальной хоккейной лиги (НХЛ) с отдыхом с семьёй в Дубае.



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