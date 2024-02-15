«В чём мы провинились перед мировым хоккеем?»: игроки молодёжной сборной России обратились с открытым письмом к IIHF

Хоккеисты молодёжной сборной России направили открытое письмо руководству IIHF. В нём они призвали обозначить истинные причины, по которым команда пропустила два последних чемпионата мира. В качестве примера они привели Израиль, который сначала тоже отстранили из-за вооружённого конфликта на Ближнем Востоке, но потом поменяли решение. Глава Международной федерации хоккея Люк Тардиф отреагировал на обращение и посетовал, что всё «упирается в безопасность». Также он напомнил о скандале с Иваном Федотовым и призвал соблюдать нормы регламента.

Хоккей входит в число видов спорта, в которых перспектива участия россиян в международных соревнованиях в ближайшее время остаётся максимально туманной. Более того, Международная федерация хоккея (IIHF) официально продлила отстранение России и Белоруссии на сезон-2024/25. Под вопросом находится и поездка на Олимпиаду-2026.

В качестве ответа на это решение игроки отечественной молодёжной сборной направили руководству федерации открытое письмо. Всего подписи под ним поставили 17 человек, среди которых Матвей Мичков, Арсений Коромыслов, Егор Римашевскй и Даниил Бут. Они напомнили, что по различным причинам пропустили или не довели до конца уже три чемпионата мира: турнир в 2022-м не был завершён из-за пандемии коронавируса, а в 2023-м и 2024-м коллектив не пустили якобы из-за проблем с безопасностью.

Хоккеисты задались вопросом, почему на тех же израильтян, несмотря на продолжающийся вооружённый конфликт в секторе Газа, санкции не наложены.

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«Вы отстранили от соревнований сборную Израиля. Это произошло 11 января 2024-го. Спустя всего шесть дней вы приняли решение её вернуть. Хотелось бы узнать, что произошло за эти шесть дней? Завершился конфликт на Ближнем Востоке? За короткое время решились проблемы с безопасностью? Мы спрашиваем вас: в чём перед мировым хоккеем провинились мы, ребята 2003—2005 годов рождения? Почему вы старательно вычёркиваете нас из мирового хоккея, делая свой же турнир (и будущие соревнования взрослых сборных) менее конкурентными?» — говорится в письме.

Спортсмены попросили организацию признать прямо, если их отстранение связано с политикой. В качестве же положительного примера они привели НХЛ, где россияне продолжают выступать.

«Лига с радостью ждёт в ряды своих клубов хоккеистов из всех стран. С гордостью сообщает о рекордах, восхваляет и рекламирует игру десятков наших соотечественников, не стесняясь говорить, из какой страны они приехали. Почему клубы КХЛ, несмотря на непростую политическую обстановку, рады видеть у себя в составе хоккеистов из всех государств? Наше коллективное письмо, адресованное IIHF, — крик души. Мы справимся с любыми трудностями и всё равно станем профессионалами, несмотря на любое ваше решение. Но мы хотим знать правду, услышать честный ответ, а не чиновничьи отговорки», — добавили хоккеисты.

Глава IIHF Люк Тардиф оперативно отреагировал на обращение и в очередной раз назвал главной причиной отстранения сложности с безопасностью.

«Какие‑то моменты находятся за пределами наших возможностей. Тут вопросы уже к организаторам соревнований», — цитирует руководителя «Матч ТВ».

Напомнил он и о скандале с Иваном Федотовым. В августе прошлого года федерация дисквалифицировала вратаря на четыре месяца за подписание соглашения с ЦСКА. Самим армейцам запретили проводить международные трансферы до лета 2024-го. Но они не стали внимать данным требованиям и заявили голкипера на сезон-2023/24 КХЛ. В нынешней регулярке он постоянно выходит на лёд.

«Все забывают, что идёт дисциплинарное расследование по ряду случаев между IIHF и российской стороной. Первое — это соблюдение контракта. Второе — соблюдение международных правил трансфера. Третье — соблюдение санкций, которые наложили IIHF и независимый дисциплинарный совет. У меня возникает вопрос: действительно ли российский хоккей хочет вернуться в турниры под эгидой IIHF? Первый шаг на пути к этому — соблюдайте правила», — добавил Тардиф.

Вместе с тем он не исключил, что зачитает письмо на следующем заседании совета возглавляемой им организации в марте.

Однако в руководстве отечественного хоккея не верят, что шаг игроков молодёжки сдвинет дело с мёртвой точки. Например, такое мнение выразил член правления ФХР Валерий Каменский.

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«Данное письмо — выражение своего мнения. Но дело в том, что в IIHF сидят люди, которые ничем не управляют, наоборот, управляют ими. Можно сколько угодно писать туда, но повлияет ли это на что‑то? Главное, чтобы в IIHF письмо прочли и поняли позицию ребят», — отметил он.

Согласилась с ним и депутат Государственной думы Светлана Журова. По её словам, международная федерация несамостоятельна в том плане, что даже в случае снятия со страны всех санкций, некоторые соперники просто откажутся встречаться с отечественными командами.

«Это приведёт к изменениям в расписании любого турнира и финансовым потерям из-за срыва трансляций матчей. Тут скорее должен последовать призыв к IIHF изменить свои регламентные нормы и пойти по пути тенниса. В таком случае можно будет штрафовать отказывающуюся играть сборную или не допускать кого-то на соревнования. Но там ещё не было подобных прецедентов», — заявила Журова в комментарии RT.

Её коллега Вячеслав Фетисов тоже не верит в позитивную реакцию со стороны IIHF, тем не менее этот поступок он считает правильным.

«Не думаю, что будет какой-то положительный ответ. Но очень важно, что мы наконец начали это делать. Хочу, чтобы потом всё оформилось в материальные и моральные претензии. Пусть они ответят, почему не хотят видеть молодых ребят на своих соревнованиях. Кто им позволил и на каком основании? Будет интересно. Это станет хорошим аргументом в судебных разбирательствах», — приводит слова депутата «Спорт-Экспресс».

Мнения опрошенных RT экспертов о произошедшем тоже разделились. Бывший главный тренер сборной России Владимир Плющев сравнил письмо молодёжки с жалобой с протянутой рукой. Он уверен, что опытные коллеги должны были подсказать им, что таким способом ничего изменить нельзя.

«Возможно, молодые люди действительно хотят, чтобы в IIHF уточнили истинные причины их отстранения. Что касается вопроса безопасности, думаю, наша страна вполне в состоянии её гарантировать. Даже в самые сложные времена россияне выезжали на турниры и с ними не происходило никаких эксцессов. Но для чего это подтверждать, когда и так всё ясно? Взять хотя бы Израиль. В один день по нему принимают решение, а потом отменяют его. Почему? По звонку от определённых людей», — предположил специалист.

А вот другой известный тренер Юрий Новиков, напротив, счёл жест хоккеистов правильным. Более того, он призвал обращаться в IIHF не самих спортсменов, а федерацию.

«Основное внимание следует уделить начальной фразе в ответе Тардифа: какие-то моменты находятся за пределами ответственности международной федерации. Мы все понимаем, что сейчас есть некая политическая сила, которая оказывает давление на президента организации. Ясно, что многие не хотят видеть нашу сборную на соревнованиях, а заявления про безопасность тут никак не бьются», — подытожил Новиков.