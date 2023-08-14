«Беспредел чистой воды»: IIHF дисквалифицировала Федотова на четыре месяца за подписание контракта с ЦСКА

IIHF дисквалифицировала Ивана Федотова на четыре месяца. В федерации установили, что у голкипера действовал контракт с «Филадельфией» на сезон НХЛ-2023/24, поэтому он не имел права договариваться с ЦСКА. В свою очередь, армейцам запретили проводить международные трансферы до лета 2024-го. В столичном клубе вердикт организации назвали ангажированным и пообещали оспорить его. По мнению Александра Кожевникова, произошедшее — беспредел. А Максим Сушинский, напротив, считает, что красно-синим и хоккеисту самим следовало придерживаться правил.

«Мы должны приостановить сотрудничество с IIHF»

Иван Федотов за последние полтора года превратился в одного из самых обсуждаемых хоккеистов страны, хотя не выходил на лёд в официальных матчах с весны прошлого, 2022 года. Летом жизнь вратаря, казалось, стала налаживаться: он закончил службу в армии и подписал контракт с ЦСКА. Спортсмен активно тренировался и готовился к возвращению в КХЛ.

Увы, Ивана ожидало новое испытание — жёсткое решение вынесла IIHF. Изучив показания всех сторон, федерация пришла к выводу, что у россиянина имелось соглашение с «Филадельфией Флайерз» на розыгрыш сезона НХЛ-2023/24. Следовательно, он не имел права договариваться с армейцами.

«В соответствии с пунктом 4.1 раздела II Регламента международных трансферов IIHF, Ивану Федотову было предоставлено две недели для того, чтобы либо вернуться в свой прежний клуб (то есть в «Филадельфию»), либо получить освобождение от своего прежнего коллектива», — говорится в документе.

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В качестве меры наказания голкиперу выбрали четырёхмесячную дисквалификацию на национальном и международном уровнях (последнее в настоящий момент не имеет смысла, поскольку сборная отстранена от всех турниров). Её срок будет отсчитываться с 1 сентября, когда стартует сезон КХЛ. Таким образом, Федотов не сможет играть до конца текущего года.

Серьёзные санкции были наложены и на ЦСКА. В IIHF постановили, что красно-синие знали о действующем соглашении вратаря с «Флайерз» и склонили его к нарушению. Отмечается, что москвичи не сумели доказать обратное. Теперь им на один год запрещено осуществлять международные трансферы — до 10 августа 2024-го.

При этом, по информации СМИ, отстранение Ивана не распространяется на НХЛ, поскольку лига не входит в юрисдикцию IIHF. В качестве примера можно вспомнить Евгения Кузнецова, который был дисквалифицирован на несколько лет за обнаружение в его допинг-пробе наркотических веществ, но продолжал играть за «Вашингтон». То есть серебряный призёр ОИ-2022 может защищать цвета «Филадельфии».

Но до финальной точки, похоже, ещё далеко, ведь армейцы ожидаемо не стали мириться с вердиктом. В клубе назвали его ангажированным и пообещали оспорить в соответствующих инстанциях. А главное, там уверены: хоккеист всё же выйдет на лёд в ближайшее время.

«Он находится на сборах основной команды в городе Минске и готовится к стартовой игре сезона КХЛ-2023/2024 против казанского «Ак Барса». У руководства ХК ЦСКА нет сомнений, что Иван примет участие в предстоящем сезоне», — отметили москвичи.

Между тем в ФХР сообщили, что предоставили им неделю на выработку порядка дальнейших действий. Если они соберутся оспорить решение, что произойдёт практически наверняка, в федерации готовы оказать всестороннюю поддержку при рассмотрении дела в дисциплинарном комитете IIHF.

Наконец, в КХЛ пообещали выступить с официальным заявлением после изучения всех документов.

Зато не стал скрывать эмоций вице-президент лиги Валерий Каменский, призвавший к самым жёстким ответным мерам.

«Мы должны приостановить сотрудничество с IIHF, пока нас не допустят к соревнованиям. Нужно развивать свой хоккей и напрямую договариваться с клубами НХЛ. И КХЛ, и ФХР должны напрямую вести контакт с НХЛ», — цитирует его «Спорт-Экспресс».

Регистрация контракта в КХЛ и недовольство НХЛ

Конфликт между «Филадельфией» и ЦСКА разгорелся в начале июля, когда КХЛ зарегистрировала контракт Федотова с отечественным коллективом. Своё решение там объяснили тем, что после обращения в НХЛ установили: у него не было действующего соглашения на сезон-2023/24 «в том смысле, который закладывался в меморандуме о взаимопонимании».

В ответ вице-комиссар организации Билл Дэйли подчеркнул, что если Иван сыграет за армейцев, это будет противоречить обязательствам перед «Флайерз», с которыми он подписал годовое соглашение новичка в мае 2022-го.

Ситуация достигла такого накала, что в ФХР вынуждены были выступить со специальным заявлением, в котором напомнили: КХЛ обязана соблюдать правила международных переходов IIHF.

«ФХР оценивает ситуацию как неоднозначную, требующую детального анализа и законного разрешения, считает необходимым получить из НХЛ официальную информацию о контрактном статусе Федотова — и только после консультаций с IIHF выносить вердикт о возможности участия хоккеиста в чемпионате КХЛ», — говорилось в сообщении на официальном сайте.

При этом в ЦСКА не сомневались, что в международной федерации поймут: договорённость голкипера с «Филадельфией» не имеет юридической силы. Сам же хоккеист признавался, что старается максимально абстрагироваться от данных разбирательств.

«Эта ситуация — как вы правильно выразились, «в подвисшем состоянии», — никому не комфортна. Но сейчас уже стало спокойнее, потому что моя задача — выходить играть, становиться лучше, соответствовать тому, чего ждут от меня и команды в целом», — заявил Федотов в интервью «Газете.Ru».

«Не упускают возможности вставить палки в колёса»

Дисквалификация вратаря вызвала гневную реакцию в России. Так, трёхкратный олимпийский чемпион Александр Кожевников связал её исключительно с попыткой политического прессинга на страну.

«Беспредел чистой воды. Глава IIHF Люк Тардиф под давлением выписал наказание. Он в принципе постоянно принимает какие-то странные решения. Проституция. Увы, француз — несамостоятельная фигура. А шведы и финны ненавидят Россию за её многочисленные победы и не упускают возможности вставить палки в колёса. Они постоянно будут творить такие подлости», — посетовал Кожевников.

Также он посоветовал голкиперу попробовать себя в хоккее три на три, чтобы получить хотя бы какую-то практику, а не терять четыре месяца.

«Какие-то варианты необходимо найти. Всегда остаётся возможность послать их всех, просто игнорировать постановление IIHF. Хотя из состава организации ФХР, конечно, выходить нельзя, поскольку мы рискуем потерять детско-юношеский хоккей. Не можем же мы играть с соперниками из Азии», — добавил Кожевников.

А вот чемпион мира Максим Сушинский, напротив, считает, что IIHF чётко следовала букве закона и предъявлять ей претензии не за что.

«По сути, ЦСКА и «Филадельфия» так и не поставили точку в конфликте. Получилось, что вратарь, не расторгнув контракт с клубом НХЛ, подписал его с армейцами. При этом между лигами действует договор о запрете на двойные соглашения, никто его не отменял. Есть чёткое законодательство. Тут надо либо соблюдать правила, которые действовали раньше, либо полностью рвать отношения с международной федерацией и НХЛ и говорить: «Ребята, идите лесом», — объяснил Сушинский.

Вместе с тем он не исключил отъезда спортсмена в стан «Флайерз», поскольку там он, по крайней мере, сможет играть, а не потеряет ещё почти полгода карьеры в самом расцвете сил.

«Я обеими руками за Ивана. Очень хочется, чтобы он наконец вернулся. Год он пропустил из-за ситуации с армией, а теперь ещё в дело вмешалась дисквалификация. К сожалению, главным заложником ситуации опять стал Федотов. С одним человеком уже второй год происходит какая-то ерунда. Его откровенно жаль. В любом случае вратарю жизненно необходима практика. Он парень молодой и талантливый и должен регулярно играть, а не сидеть на лавке», — подытожил чемпион мира.