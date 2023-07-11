Нарастающее напряжение: ФХР решила вмешаться в ситуацию вокруг контракта Федотова с ЦСКА

Федерация хоккея России выпустила специальное заявление по делу вратаря Ивана Федотова. В организации намерены провести консультации с IIHF и требовать от КХЛ строгого соблюдения международных правил переходов. В ЦСКА при этом уверены, что ситуация разрешится для клуба позитивно. Некоторые эксперты опасаются роста напряжённости во взаимоотношениях двух лиг и бесконтрольного отъезда российских игроков за океан. На фоне этого КХЛ может запретить хоккеистам, уехавшим в НХЛ при действующих контрактах, возвращаться в лигу в течение нескольких лет.

Ситуация с контрактом вратаря Ивана Федотова с ЦСКА получила настолько широкий резонанс в спортивном мире, что в дело была вынуждена вмешаться Федерация хоккея России. В организации выпустили специальное заявление, в котором подчеркнули, что будут настаивать на строгом соблюдении Континентальной хоккейной лигой правил международных переходов IIHF, так как нарушение действующих регламентов может привести к негативным последствиям для российского хоккея в целом.

«ФХР оценивает ситуацию как неоднозначную, требующую детального анализа и законного разрешения, считает необходимым получить из НХЛ официальную информацию о контрактном статусе Федотова — и только после консультаций с IIHF принимать решение о возможности участия хоккеиста в чемпионате КХЛ», — говорится в сообщении на официальном сайте.

Беспокойство ФХР объяснимо, ведь в открытом доступе имеется действительно весьма противоречивая информация. Выглядит так, что, регистрируя контракт голкипера с армейцами, КХЛ нарушила как минимум джентльменскую договорённость с НХЛ о взаимном уважении соглашений хоккеистов. Формально действие соответствующего меморандума был приостановлено в марте прошлого года по инициативе заокеанской организации. Однако, как признали обе стороны, они на правах партнёров продолжали всё это время соблюдать договор и руководствоваться его нормами в своей работе.

При этом, по заверению КХЛ, нынешнее дело не подпадает под действие меморандума, так как у игрока нет «подписанного действующего контракта с клубом НХЛ в том смысле, который заложен в документе». Как известно, голкипер заключил соглашение с «Флайерз» на прошлый сезон, а затем контракт был автоматически продлён на год в связи с тем, что игрок так и не исполнил свои обязательства. В ЦСКА при этом заявили, что «рукописного контракта у Федотова с «Филадельфией» на сезон-2023/24 не существует». За рубежом такую позицию воспринимают с критикой, а в ЦСКА уверены, что абсолютно правы в своей трактовке ситуации. Опасений по поводу предстоящих консультаций ФХР в международной федерации в клубе также не испытывают.

«Всё идёт по плану. Я думаю, что президент Есмантович в курсе дела и будет эти вопросы решать. Я знал, что НХЛ будет вставлять палки в колёса. Они считают, что они правы, мы считаем, что мы. Всё будет нормально», — заявил член наблюдательного совета ЦСКА Борис Михайлов «Спорт-Экспрессу».

Между тем в IIHF заявили, что пока не получали никаких запросов относительно этого дела, однако готовы разрешить спорную ситуацию, получив полную информацию от всех заинтересованных сторон.

По мнению бывшего тренера сборной России Владимира Плющева, если у федерации возникли вопросы к этому контракту, значит, ситуация действительно серьёзная. Он отметил, что ЦСКА необходимо было уладить все юридические моменты до объявления о присоединении вратаря к команде.

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«Само по себе заявление ФХР говорит о том, что многое в подписании ЦСКА Федотова подлежит подтверждению. Это право федерации, которая остаётся субъектом международного хоккея, несмотря на отстранение от турниров. Не сомневаюсь, что в предстоящем сезоне Иван будет играть, вопрос лишь в какой команде. Мне казалось, что ЦСКА с «Филадельфией» всё обсудил, провёл переговоры, достиг компромисса, но, судя по всему, это не так», — посетовал специалист.

Основным негативным последствием, к которому может привести это дело, если так и не будет улажено полюбовно с НХЛ, станет неконтролируемый отъезд российских игроков за океан. Если североамериканская лига по аналогии с нынешним решением КХЛ перестанет считаться с их действующими контрактами, задрафтованные хоккеисты смогут дебютировать там гораздо раньше ожидаемого. И в конечном итоге потери отечественных клубов могут оказаться куда выше, нежели отъезд одного конкретного вратаря, пусть даже и сильно желанного в стане ЦСКА. В частности, СКА может потерять Матвея Мичкова, у которого осталось ещё три года действующего соглашения. Он получил предложение в этом году от «Флайерз», а всего на последнем драфте были выбраны 19 россиян.

«Предложение о переезде в Северную Америку на лучшие финансовые условия может стать существенным фактором для принятия решения игрока. Из-за того, что в КХЛ есть потолок зарплат, ряд хоккеистов могут шантажировать руководство и их тяжело будет удержать», — заявил по этому поводу агент Алексей Дементьев.

Один из вариантов, к которому может прибегнуть КХЛ, чтобы нивелировать неприятные последствия, предложил бывший хоккеист Сергей Гимаев — младший. По его словам, лига может запретить хоккеистам, уехавшим в НХЛ при действующих контрактах, возвращаться обратно в течение нескольких лет.

«Игроки начнут задумываться, стоит ли им ехать, если они не смогут вернуться в КХЛ, например, ближайшие пять лет», — отметил он в комментарии «Матч ТВ».

В КХЛ комментировать возможность таких мер отказались, назвав их личным мнением бывшего игрока.

При этом Вячеслав Быков не считает, что один случай вызовет конфликт двух крупнейших хоккейных организаций. Он также выразил надежду, что ФХР в итоге разрешит спор в пользу игрока в первую очередь.

«Хочу сказать, что это чисто юридическая сторона вопроса. Не думаю, что на этом взаимоотношения лиг каким-то образом обострятся. Это такие рабочие вопросы, которые могут быть урегулированы. Можете себе представить, что из-за вратаря две лиги будут создавать какое-то противостояние или бойкот? Это невозможно», — заявил Быков РИА Новости.