Международная федерация хоккея пока не получала никаких запросов по ситуации с Федотовым

Президент Международной федерации хоккея (IIHF) Люк Тардиф высказался о ситуации с контрактом вратаря Ивана Федотова и ЦСКА.

«Мы пока не получали никаких запросов по ситуации с Федотовым», — цитирует Тардифа ТАСС.

8 июля московский ЦСКА объявил о заключении контракта с Федотовым до конца сезона‑2024/25, который был зарегистрирован КХЛ.

В мае 2022 года вратарь подписал соглашение на один год с «Филадельфия Флайерз». Летом того же года он был призван в ряды ВС РФ для прохождения срочной службы. В июне клуб НХЛ сообщил, что договор с ним продлён на сезон‑2023/24.

Ранее сообщалось, что КХЛ и НХЛ продолжают уважать контракты, несмотря на отсутствие меморандума.