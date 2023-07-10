ФХР призвала КХЛ соблюдать правила IIHF в ситуации с контрактом вратаря ЦСКА Федотова

Федерация хоккея России (ФХР) будет настаивать на строгом соблюдении Континентальной хоккейной лигой (КХЛ) правил международных переходов в ситуации с контрактом голкипера Ивана Федотова.

«ФХР оценивает ситуацию как неоднозначную, требующую детального анализа и законного разрешения, считает необходимым получить из НХЛ официальную информацию о контрактном статусе Федотова. После консультаций с IIHF примет решение о возможности участия хоккеиста в чемпионате КХЛ», — говорится в заявлении на официальном сайте ФХР.

8 июля московский ЦСКА объявил о заключении контракта с Федотовым до конца сезона‑2024/25, который был зарегистрирован КХЛ.

В мае 2022 года вратарь подписал соглашение на один год с «Филадельфия Флайерз». Летом того же года он был призван в ряды ВС РФ для прохождения срочной службы. В июне клуб НХЛ сообщил, что договор с ним продлён на сезон‑2023/24.

Ранее сообщалось, что КХЛ и НХЛ продолжают уважать контракты, несмотря на отсутствие меморандума.