В ЦСКА считают, что заявление ФХР не помешает Федотову выступать за клуб
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«Удивлён ли, что ФХР просит консультации у IIHF? Я не удивлён. Идёт естественный процесс. Я знал, что НХЛ будет вставлять палки в колёса. Они считают, что они правы, мы считаем, что мы. Игорь Вячеславович доказал, что мы правы. Всё будет нормально», — цитирует Михайлова «Спорт-Экспресс».
10 июля ФХР призвала КХЛ соблюдать правила IIHF в ситуации с контрактом вратаря ЦСКА Федотова.
8 июля московский ЦСКА объявил о заключении контракта с Федотовым до конца сезона‑2024/25, который был зарегистрирован КХЛ.
В мае 2022 года вратарь подписал соглашение на один год с «Филадельфия Флайерз». Летом того же года он был призван в ряды ВС РФ для прохождения срочной службы. В июне клуб НХЛ сообщил, что договор с ним продлён на сезон‑2023/24.
Ранее сообщалось, что КХЛ и НХЛ продолжают уважать контракты, несмотря на отсутствие меморандума.