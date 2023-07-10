В ЦСКА считают, что заявление ФХР не помешает Федотову выступать за клуб

Член наблюдательного совета ЦСКА Борис Михайлов высказался о заявлении Федерации хоккея России (ФХР) по ситуации с голкипером Иваном Федотовым.

«Удивлён ли, что ФХР просит консультации у IIHF? Я не удивлён. Идёт естественный процесс. Я знал, что НХЛ будет вставлять палки в колёса. Они считают, что они правы, мы считаем, что мы. Игорь Вячеславович доказал, что мы правы. Всё будет нормально», — цитирует Михайлова «Спорт-Экспресс».

10 июля ФХР призвала КХЛ соблюдать правила IIHF в ситуации с контрактом вратаря ЦСКА Федотова.

8 июля московский ЦСКА объявил о заключении контракта с Федотовым до конца сезона‑2024/25, который был зарегистрирован КХЛ.

В мае 2022 года вратарь подписал соглашение на один год с «Филадельфия Флайерз». Летом того же года он был призван в ряды ВС РФ для прохождения срочной службы. В июне клуб НХЛ сообщил, что договор с ним продлён на сезон‑2023/24.

Ранее сообщалось, что КХЛ и НХЛ продолжают уважать контракты, несмотря на отсутствие меморандума.