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В ЦСКА считают, что заявление ФХР не помешает Федотову выступать за клуб

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Член наблюдательного совета ЦСКА Борис Михайлов высказался о заявлении Федерации хоккея России (ФХР) по ситуации с голкипером Иваном Федотовым.
В ЦСКА считают, что заявление ФХР не помешает Федотову выступать за клуб
  • globallookpress.com
  • © Maksim Konstantinov

«Удивлён ли, что ФХР просит консультации у IIHF? Я не удивлён. Идёт естественный процесс. Я знал, что НХЛ будет вставлять палки в колёса. Они считают, что они правы, мы считаем, что мы. Игорь Вячеславович доказал, что мы правы. Всё будет нормально», — цитирует Михайлова «Спорт-Экспресс».

10 июля ФХР призвала КХЛ соблюдать правила IIHF в ситуации с контрактом вратаря ЦСКА Федотова.

8 июля московский ЦСКА объявил о заключении контракта с Федотовым до конца сезона‑2024/25, который был зарегистрирован КХЛ.

В мае 2022 года вратарь подписал соглашение на один год с «Филадельфия Флайерз». Летом того же года он был призван в ряды ВС РФ для прохождения срочной службы. В июне клуб НХЛ сообщил, что договор с ним продлён на сезон‑2023/24.

Ранее сообщалось, что КХЛ и НХЛ продолжают уважать контракты, несмотря на отсутствие меморандума.

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