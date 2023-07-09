«Может стать неприятным прецедентом»: КХЛ зарегистрировала контракт Федотова с ЦСКА, несмотря на недовольство НХЛ

ЦСКА объявил о подписании соглашения с Иваном Федотовым до окончания сезона-2024/25. КХЛ официально зарегистрировала его и подчеркнула, что вратарь имеет полное право выступать за армейцев. В свою очередь, вице-комиссар НХЛ Билл Дэйли напомнил о сохраняющихся у россиянина контрактных обязательствах перед «Филадельфией». По словам агента Алексея Дементьева, происходящее грозит стать опасным прецедентом и негативно сказаться на будущем российских хоккеистов, которые захотят продолжить карьеру за океаном.

«Была проведена скрупулёзная юридическая экспертиза документов»

Судьба Ивана Федотова наконец определилась. До последнего момента оставалось неясным, продолжит он карьеру в ЦСКА или переберётся в «Филадельфию». Однако армейцы спустя несколько дней ожидания официально сообщили о подписании контракта с хоккеистом до окончания сезона-2024/25. По информации СМИ, за этот срок он заработает 100 млн рублей.

Таким образом, Иван вернётся в команду, цвета которой защищал до лета прошлого года, когда попал в армию. В стан армейцев он перебрался в мае 2021-го из «Трактора» и с первой же попытки стал с ними обладателем Кубка Гагарина. А весной 2022-го он в составе сборной России завоевал серебряную награду Олимпийских игр, чем в том числе привлёк внимание клубов НХЛ.

Но главное — в КХЛ соглашение зарегистрировали. Там объяснили, что, как предписывает сложившаяся практика, в рамках процедуры оформления документа обратились в НХЛ для подтверждения статуса вратаря. По данным лиги, Федотов не имеет подписанного соглашения с клубом НХЛ на сезон-2023/24 «в том смысле, который закладывался в меморандуме о взаимопонимании».

«Исходя из этого, а также учитывая проявленное лично игроком желание выступать за ЦСКА в КХЛ, лига признаёт легитимным контракт Ивана Федотова с ЦСКА на сезоны 2023/24 и 2024/25», — говорится в заявлении.

Однако в НХЛ придерживаются иной точки зрения. После заявления КХЛ вице-комиссар организации Билл Дэйли в очередной раз заявил, что, если россиянин сыграет за ЦСКА, это будет противоречить обязательствам перед «Флайерз», с которым он подписал годовое соглашение новичка в мае 2022 года.

Более того, он подчеркнул, что де-юре в настоящий момент между лигами не действует упомянутый меморандум о взаимопонимании. Североамериканцы сами же приостановили его действие после начала СВО, сославшись на политическую обстановку. Несмотря на это, стороны всё равно негласно придерживались договорённостей.

В свою очередь, президент ЦСКА Игорь Есмантович поблагодарил КХЛ за «профессиональную и чёткую работу».

«Была проведена скрупулёзная юридическая экспертиза документов НХЛ, после чего написана обоснованная, расшифрованная по пунктам позиция КХЛ, которая была отправлена по адресу. Самое главное здесь то, что контракт Федотова с «Филадельфией» был заключён на сезон-2022/23 и далее не продлевался, то есть при подписании соглашения с ЦСКА Иван не имел каких‑либо юридически обоснованных ограничений», — заявил он «Матч ТВ».

Помимо этого, в ЦСКА объявили о проведении 17 июля специальной пресс-конференции с участием самого Федотова, Есмантовича и главного тренера красно-синих Сергея Фёдорова.

«Положения договора меморандума соблюдались обеими сторонами»

Информация о том, что вратарь на два года станет хоккеистом армейцев, появилась ещё в начале месяца, сразу после того, как он завершил службу в армии. Однако в качестве препятствия послужила реакция КХЛ. Лига не торопилась регистрировать голкипера в качестве новичка москвичей и обратилась за разъяснением по поводу его статуса к коллегам из-за океана.

«Со времени подписания меморандума с НХЛ о взаимоуважении контрактов не было случаев его нарушения. Последние два сезона положения договора соблюдались обеими сторонами. ЦСКА обратился в КХЛ с вопросом о возможности регистрации контракта с вратарём, лига запросила у НХЛ информацию о его статусе», — заявили в пресс-службе организации «Р-Спорту».

Но ранее в «Филадельфии» подчеркнули, что соглашение россиянина продолжит действовать в сезоне-2023/24, так как на предыдущий оно в соответствии с коллективным трудовым соглашением было приостановлено. Следовательно, действие документов продлили на один год.

Сам хоккеист в настоящий момент не даёт никаких комментариев. Сразу после окончания службы он отправился на отдых в Дубай, где и находится в настоящее время. Молодой человек ограничивается публикацией фотографий из отпуска в социальных сетях. В качестве исключения стало обращение к подписчикам в Telegram-канале.

«Всем огромное спасибо за добрые пожелания и вашу поддержку! Было непросто, но трудности ещё не закончились, так что «терпение и труд всё перетрут», — написал Федотов.

«Каждая из лиг будет защищать собственные интересы»

Чтобы разобраться, кто прав в этой ситуации и как долго может продолжаться тяжба между сторонами, RT обратился к известному агенту Алексею Дементьеву. По его мнению, ЦСКА и КХЛ ни в коем случае не стали бы нарушать меморандум о взаимоуважении, а следовательно, имели основания поступить подобным образом.

«На текущий момент ситуация достаточно непростая. В НХЛ существует практика так называемых Slice, когда условия контракта не выполняются по тем или иным причинам. Вероятно, на это упирают в КХЛ и ЦСКА в ситуации с Федотовым. Это и являлось основным аргументом при оформлении документов с армейцами. Сомневаюсь, что история, в которую попал Иван в прошлом году, была как-то обговорена лигами при заключении меморандума о взаимопонимании. Но дать чёткий ответ способны только юристы, знающие все тонкости подписанных соглашений. Раз КХЛ сейчас всё же зарегистрировала Ивана, значит, он сможет играть дома», — заявил эксперт.

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Вместе с тем он опасается, что этот конфликт превратится в неприятный прецедент и поставит точку в действующих на данный момент джентльменских договорённостях.

«В любом случае каждая из лиг будет защищать собственные интересы и интересы своих участников, а данную ситуацию они используют в своих целях. И если признают нарушение прав со стороны ЦСКА, нашим хоккеистам впредь будет, с одной стороны, непросто уехать за океан, а с другой — появится риск того, что клубы НХЛ начнут забирать игроков, числящихся в коллективах КХЛ», — добавил Дементьев.

Также он считает, что для недопущения аналогичных ситуаций в дальнейшем необходимо усилить контроль за неаккредитованными агентами, работающими на территории России, поскольку представители игроков, действующие по всем правилам, никогда не пойдут на нарушение обязательств.

«Не готов сказать, на сколько затянутся судебные тяжбы. Также сложно пока ответить на вопрос, пройдёт разбирательство в гражданских судах или CAS. Уступать никто не собирается, ведь обе лиги хотят видеть Федотова в своих рядах. И от того, как завершится спор, зависит будущее в том числе других отечественных хоккеистов, желающих уехать за океан», — подытожил Дементьев.