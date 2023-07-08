Кожевников: если Федотов проявит себя в ЦСКА, ему будет легче в НХЛ

Двукратный олимпийский чемпион по хоккею Александр Кожевников высказался о подписании контракта Ивана Федотова с ЦСКА.

«Заключение Иваном Федотовым нового контракта с ЦСКА — это нормально. Я считаю, что это правильный выбор. Если он хорошо себя проявит в России, то ему будет легче закрепиться в НХЛ», — цитирует Кожевникова РИА Новости.

Новое соглашение рассчитано до 2026 года.

Прошлым летом Федотова задержали сотрудники военкомата в Санкт-Петербурге. 26-летний россиянин после окончания сезона в КХЛ, где он выступал за ЦСКА, подписал контракт с клубом НХЛ «Филадельфия Флайерз». Игрок пытался оспорить решение призывной комиссии в суде, но позднее был отправлен в военную часть для прохождения срочной службы.

Ранее бывший главный тренер сборной России по хоккею Владимир Плющев высказал мнение, что российский голкипер Иван Федотов сможет быстро восстановиться после службы в армии.