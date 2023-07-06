Плющев: Федотов быстро восстановит навыки после службы в армии

Бывший главный тренер сборной России по хоккею Владимир Плющев высказал мнение, что российский голкипер Иван Федотов сможет быстро восстановиться после службы в армии.

«Если говорить обо всей истории с его службой в армии, то она, безусловно, необычна. Ему там позволили поддерживать форму, принять участие в первенстве вооружённых сил. Он получил хороший опыт. Думаю, он быстро восстановит все свои навыки», — цитирует Плющева РИА Новости.

Летом прошлого года Федотова задержали сотрудники военкомата в Санкт-Петербурге. 26-летний россиянин после окончания сезона в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ), где он играл за московский ЦСКА, подписал контракт с клубом Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Филадельфия Флайерз». Федотов пытался оспорить в суде решение призывной комиссии, но позднее был отправлен в часть для прохождения срочной службы.

Ранее заместитель комиссара НХЛ Билл Дэйли заявил, что лига проинформировала КХЛ о том, что у Федотова есть действующий контракт с «Филадельфией».