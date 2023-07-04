Вратарь Федотов сделал первое публичное заявление после службы в армии

Российский вратарь Иван Федотов впервые обратился к болельщикам после службы в армии.

«Всем огромное спасибо за добрые пожелания и вашу поддержку! Было непросто, но трудности ещё не закончились. Но терпение и труд всё перетрут», — написал голкипер в своём Telegram-канале.

Летом прошлого года Федотова задержали сотрудники военкомата в Санкт-Петербурге. 26-летний россиянин после окончания сезона в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ), где он играл за московский ЦСКА, подписал контракт с клубом Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Филадельфия Флайерз». Федотов пытался оспорить в суде решение призывной комиссии, но позднее был отправлен в часть для прохождения срочной службы.

Ранее заместитель комиссара НХЛ Билл Дэйли заявил, что лига проинформировала КХЛ о том, что Федотова есть действующий контракт с «Филадельфией».