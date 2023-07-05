Пока Тарасенко ищет новый клуб: Орлов перешёл в «Каролину», а Сорокин подписал контракт с «Айлендерс» на восемь лет

Дмитрий Орлов покинул «Бостон» и подписал с «Каролиной» двухлетний контракт на $15 млн, а Илья Сорокин продлил сотрудничество с «Айлендерс» и вошёл в тройку самых высокооплачиваемых хоккеистов клуба. Владимир Тарасенко попал в сферу интересов «Оттавы», а «Нэшвилл» вступил в переговоры с «Вашингтоном» по обмену Евгения Кузнецова. КХЛ, в свою очередь, отказалась регистрировать соглашение Ивана Федотова с ЦСКА из-за наличия у него действующего договора с «Филадельфией».

Новый клуб Орлова

Одна из главных интриг лета в НХЛ состояла в том, где продолжит свою карьеру Дмитрий Орлов. Великолепный отрезок в «Бостоне» позволил ему не просто подтвердить звание элитного защитника, но и стать одним из самых желанных свободных агентов в лиге. На протяжении последних месяцев россиянин неоднократно возглавлял рейтинги не имеющих действующих контрактов хоккеистов и был волен выбирать, где проведёт ближайшие сезоны.

Оставалось выяснить, что важнее для Орлова: высокая зарплата или борьба за Кубок Стэнли. Например, он вполне мог пойти на уступки и остаться в «Бостоне», где набрал 17 (4 + 13) очков в 23 матчах регулярки, а потом ещё восемь раз ассистировал партнёрам в серии плей-офф с «Флоридой». Но в итоге россиянину удалось совместить приятное с полезным, заключив двухлетнее соглашение с «Каролиной» на $15,5 млн суммарно. Сам спортсмен по достоинству оценил свой новый коллектив, особенно отметив высокий уровень будущих партнёров и амбициозные цели, которые они перед собой ставят.

Действительно, в последнее время «Харрикейнз» входит в число сильнейших команд Востока. С 2021-го он трижды выиграл свой дивизион и каждый раз проходил дальше первого раунда в Кубке Стэнли. А в 2023-м и вовсе добрался до финала конференции, где уступил «Флориде», пусть и разгромно (0-4). Частичным оправданием за это фиаско может быть обилие травм. Так, всего шесть встреч в плей-офф провёл Теуво Терявяйнен, а Андрей Свечников, Макс Пачиоретти и Джейк Гардинер ни разу не вышли на лёд.

Тем не менее приглашение Орлова может сыграть с «Каролиной» злую шутку. Ведь через год клубу нужно будет продлевать контракты с целым рядом лидеров. Неограниченно свободными агентами станут лучший бомбардир Себастьян Ахо, тот же Терявяйнен, а также звёздные защитники Брэди Шей и Бретт Песке, в то время как Мартин Нечас сможет покинуть Роли только в том случае, если «ураганы» откажутся от продолжения сотрудничества или не станут повторять предложение конкурентов. Но потеря хотя бы одного из них грозит серьёзными трудностями в борьбе за трофей.

Доверие к Сорокину и перспективы Самсонова

Но если Орлов гарантированно проведёт в «Каролине» лишь два ближайших года, то Илья Сорокин надолго связал свою судьбу с «Айлендерс». На днях один из претендентов на «Везина Трофи» подписал с ньюйоркцами восьмилетнее соглашение и стал третьим самым высокооплачиваемым игроком коллектива. По новому договору он будет зарабатывать $8,25 млн в год — больше получают лишь форварды Бо Хорват ($8,5 млн) и Мэтью Барзал ($9,15 млн).

Учитывая последние выступления, Сорокин, как никто другой, заслуживает такой гонорар. Он перебрался в Северную Америку в 2020 году и в течение трёх сезонов демонстрировал высочайший уровень. На этом отрезке Илья занимает второе место в лиге по проценту отражённых бросков (92,4%) и третье — по коэффициенту надёжности (2,34), а также лидирует по числу «сухарей» (16), опережая и Якоба Маркстрёма, и Коннора Хеллебака с Дарси Кемпером.

Также по теме Великолепная семёрка: где продолжат карьеры российские обладатели Кубка Стэнли и опытные ветераны НХЛ 1 июля сразу несколько российских хоккеистов могут выйти на рынок свободных агентов в НХЛ. У Владимира Тарасенко истёк восьмилетний...

Примечательно, что в это же время и Семён Варламов ударил по рукам с боссами «Айлендерс». Но если Сорокин стал получать более чем в два раза, то его соотечественник — заметно меньше. За предыдущие четыре года он заработал суммарно $20 млн, а по новому контракту за такой же срок разбогатеет на $11 млн. И это обоснованно. 35-летний вратарь не молодеет и уже находится на заключительном этапе карьеры, так ещё и практически не имеет шансов пробиться в основу.

Чего нельзя сказать об Илье Самсонове. В первый же год в «Торонто» тот провёл однозначно лучший сезон в карьере и отвоевал звание первого номера коллектива, а затем помог «Мейпл Лифс» преодолеть стартовый раунд плей-офф впервые с 2004 года. И хотя затем он травмировался и пропустил часть серии с «Флоридой», винить его в поражении язык не поворачивается. Тем не менее в канадском клубе отказались давать ему солидную прибавку и теперь рискуют упустить перспективного россиянина.

Причина в том, что «Торонто» не располагает солидными денежными средствами. Клуб и раньше с большим трудом умещал своих звёзд под потолком, а с приходом Тайлера Бертуцци, Макса Доми, Йона Клингберга и Райана Ривза превысил его уже на $8 млн, вследствие чего сумел сделать Самсонову лишь квалификационное предложение на сумму $1,8 млн.

И хотя ранее россиянин признавался в желании остаться в «Торонто», в данной ситуации он может и изменить своё решение. В лиге наверняка найдутся клубы, готовые платить значительно больше голкиперу, уже сейчас стучащемуся в элиту. Так, в прошлой регулярке он стал седьмым по проценту сейвов (91,9%) и опередил по этому показателю таких звёзд, как Игорь Шестёркин и Андрей Василевский, а по коэффициенту надёжности (2,33) и вовсе стал пятым.

Будущее Федотова

В то же время одним из самых обсуждаемых хоккеистов лета вновь суждено стать Ивану Федотову. Год назад он выиграл Кубок Гагарина с ЦСКА, подписал соглашение с «Филадельфией» и уже был готов покорять НХЛ. Однако стал фигурантом дела об уклонении от службы в армии, вследствие чего был вынужден отправиться не в Пенсильванию, а в Северодвинск. Ожидалось, что после демобилизации серебряный призёр Олимпиады в Пекине всё же пополнит состав «Флайерз», но тот внезапно решил два ближайших года провести в армейской команде. Правда, возникли серьёзные обстоятельства, которые могут помешать ему сделать это.

Насколько известно, КХЛ отказалась регистрировать контракт Федотова с ЦСКА, так как не до конца понимает статус голкипера по отношению к «Филадельфии». Наличие действующего договора с клубом НХЛ фактически лишает его возможности выступать в другом первенстве. В связи с этим Континентальная хоккейная лига отправила официальный запрос в заокеанский чемпионат с целью прояснить ситуацию.

«Со времени подписания меморандума с НХЛ о взаимоуважении контрактов не было случаев его нарушения. Последние два сезона положения договора соблюдались обеими сторонами. ЦСКА обратился в КХЛ с вопросом о возможности регистрации контракта с вратарём Иваном Федотовым. Лига запросила у НХЛ информацию о контрактном статусе игрока», — сообщили ТАСС в пресс-службе КХЛ.

В НХЛ поспешили прокомментировать сложившуюся ситуацию. Так, заместитель комиссара лиги Билл Дэйли подтвердил, что в настоящее время Федотов имеет действующее соглашение с «Филадельфией» на грядущий сезон, что фактически лишает его возможности пополнить состав ЦСКА. И пока оно находится в силе, выступать в КХЛ хоккеист не имеет права.

«Это очевидно, что, пока Федотов не урегулирует свои отношения с «Филадельфией», КХЛ не будет регистрировать его контракт в ЦИБ (Центральное информационное бюро. — RT). Будем надеяться, что это произойдёт в самое ближайшее время или как минимум до начала предсезонной подготовки. Потому что, согласно регламенту КХЛ, даже тренироваться в составе ЦСКА, не имея зарегистрированного соглашения или хотя бы просмотрового контракта, Федотов не имеет права», — пояснил «Матч ТВ» бывший генеральный менеджер клуба «Салават Юлаев» Леонид Вайсфельд.

Новая команда Тарасенко и возможный обмен Кузнецова

Неясно также будущее двух других звёздных российских хоккеистов. Судя по всему, в «Рейнджерс» не останется Владимир Тарасенко, на которого банально может не хватить средств после подписания новых контрактов с перспективным Алекси Лафренье и К'Андре Миллером. Пока переговоры с молодыми спортсменами ещё не завершены, но сохранение обоих кажется для руководства «синерубашечников» более приоритетной задачей.

Также по теме Снижение результативности и недовольство руководства: «Вашингтон» в межсезонье может обменять Кузнецова Евгений Кузнецов, скорее всего, покинет «Вашингтон» в ближайшее межсезонье. Один из самых высокооплачиваемых хоккеистов лиги выглядел...

По информации The Fourth Period, главными претендентами на обладателя Кубка Стэнли считаются «Оттава» и «Каролина». При этом если «Сенаторз» имеет $9,17 млн под потолком, то серьёзно потратившийся на Орлова «Харрикейнз» — всего $4,45 млн. И в свете вышеописанной ситуации с лидерами вряд ли клуб рискнёт предложить Тарасенко долгосрочное сотрудничество. Теперь Владимиру также предстоит выбирать между финансовым благополучием и сражением за трофей. Ведь в канадском коллективе рассчитывать на это будет гораздо сложнее. В последний раз тот квалифицировался в плей-офф в 2017-м.

В то время как Владислав Наместников продолжает обживаться в «Виннипеге», а Дмитрий Куликов присоединился к Григорию Денисенко и Сергею Бобровскому, пополнив российский легион «Флориды», Евгений Кузнецов рискует покинуть «Вашингтон». В 2018 году он стал одним из героев плей-офф и помог «Кэпиталз» впервые завоевать Кубок Стэнли, но потом заметно сдал. А прошедший сезон провёл так невыразительно, что не только был вынужден извиняться за него перед болельщиками и руководством, но и стал одним из кандидатов на отъезд из столицы США.

И если верить СМИ, наиболее предметный интерес к Кузнецову испытывает «Нэшвилл». В июле к исполнению своих обязанностей приступил новоиспечённый генеральный менеджер команды Барри Тротц, под чьим руководством «Вашингтон» и взял трофей пять лет назад. Воссоединение вполне могло бы пойти на пользу обоим, но после заключения договора с Райаном О'Райлли переговоры были поставлены на паузу. По крайней мере, так сообщил известный инсайдер Эллиотт Фридман.