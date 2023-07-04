Малкин заявил, что «Питтсбург» постарается выиграть Кубок Стэнли

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Российский нападающий «Питтсбург Пингвинз» Евгений Малкин поделился ожиданиями от следующего сезона Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Малкин заявил, что «Питтсбург» постарается выиграть Кубок Стэнли
  • AP
  • © Paul Sancya

«Многие списывают «Питтсбург» со счетов, но мы ещё два‑три сезона поборемся за Кубок Стэнли. Не так легко это будет, но мы постараемся. Команда меняется, но лидеры остались, будем стараться», — приводит слова Малкина «Матч ТВ».

Нападающий отметил, что в НХЛ каждый год новый обладатель Кубка Стэнли.

«Я сначала думал, что победит «Бостон» или «Торонто», потом — «Рейнджерс», но совсем не ожидал, что выиграет «Вегас». Тем и интересна НХЛ», — заявил он.

В прошедшем сезоне «Пингвинз» не смог пробиться в плей‑офф НХЛ и пропустил стадию на вылет впервые с 2006 года.

Ранее нападающий и капитан «Питтсбурга» Сидни Кросби признал, что команда не заслужила выступать в плей-офф НХЛ сезона-2022/23.

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