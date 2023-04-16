Кросби признал, что «Питтсбург» не заслужил выступать в плей-офф НХЛ сезона-2022/23

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Нападающий «Питтсбург Пингвинз» Сидни Кросби поделился мнением по поводу невыхода команды в плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Кросби признал, что «Питтсбург» не заслужил выступать в плей-офф НХЛ сезона-2022/23
  • AP
  • © Gene J. Puskar

«Наша команда просто не заслужила выступать в плей-офф. Для того, чтобы играть там, необходимо прилагать усилия каждый сезон. Большое разочарование, так как мы не рассчитывали, что чемпионат закончится для нас таким образом», — цитирует Кросби TSN.

По его словам, если команда выступает так плохо, нужны изменения. Он также отметил необходимость вынести уроки из ошибок, которые хоккеисты допустили по ходу сезона.

13 апреля стало известно, что «Питтсбург Пингвинз» не сможет принять участие в плей-офф НХЛ —  «Айлендерс» набрал 93 очка и вышел в плей-офф. «Питтсбург» с российским нападающим Евгением Малкиным не выступит в плей-офф впервые с сезона-2005/06.

Ранее российский форвард «Вашингтон Кэпиталз» Евгений Кузнецов извинился за свою игру в сезоне-2022/23 НХЛ.

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