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Сорокин подписал новый контракт с «Айлендерс» на $66 млн

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Российский голкипер Илья Сорокин продолжит выступать за клуб Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Нью-Йорк Айлендерс».

27-летний воспитанник новокузнецкой школы хоккея подписал восьмилетний контракт с «Айлендерс». Договор начнёт действовать с сезона-2024/25. По новому соглашению россиянин будет получать $8,25 млн в год, сообщает пресс-служба НХЛ.

Сорокин в сезоне-2022/23 провёл 60 матчей в регулярном чемпионате, в которых пропустил 140 шайб, а также одержал 31 победу. Он претендовал на «Везина Трофи» — награда лучшему голкиперу регулярного чемпионата.

Ранее сообщалось, что обладатель Кубка Стэнли Дмитрий Орлов подписал контракт с «Каролиной» на $15,5 млн.

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