Паньотта: два клуба НХЛ интересуются Тарасенко

Российский нападающий Владимир Тарасенко входит в сферу интересов двух клубов Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

По информации журналиста Дэвида Паньотты, в услугах россиянина заинтересованы «Оттава Сенаторз» и «Каролина Харрикейнз».

В сезоне-2022/23 Тарасенко выступал в составе «Нью-Йорк Рейнджерс». Он принял участие в 69 матчах регулярного чемпионата, записал в свой актив 18 голов и 32 результативные передачи. В рамках плей-офф на его счету три гола и результативная передача в семи играх.

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