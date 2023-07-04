Паньотта: два клуба НХЛ интересуются Тарасенко

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Российский нападающий Владимир Тарасенко входит в сферу интересов двух клубов Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Паньотта: два клуба НХЛ интересуются Тарасенко
  • © AP Photo/Jeff Roberson

По информации журналиста Дэвида Паньотты, в услугах россиянина заинтересованы «Оттава Сенаторз» и «Каролина Харрикейнз».

В сезоне-2022/23 Тарасенко выступал в составе «Нью-Йорк Рейнджерс». Он принял участие в 69 матчах регулярного чемпионата, записал в свой актив 18 голов и 32 результативные передачи. В рамках плей-офф на его счету три гола и результативная передача в семи играх.

Ранее The Score опубликовал топ-50 неограниченно свободных агентов НХЛ в межсезонье.

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